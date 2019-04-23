زفيريف يودع دورة برشلونة من الدور الثاني

واعتقد زفيريف الذي كان يخوض مباراته الأولى في برشلونة بعدما أعفي من الدور الأول على غرار المصنفين الـ16 الأوائل، انه قام بالأصعب عندما قلب تخلفه في المجموعة الثالثة بثلاثة أشواط نظيفة بعدما خسر إرساله مرتين، إلى تعادل 3-3، وحصل على فرصة لإنهاء اللقاء لصالحه بتقدمه 6-5، غير أن خاري قاوم عودة الألماني ليفرض التعادل ويحسم الشوط الفاصل ويفوز بالمباراة.

وتابع زفيريف (21 عاماً) سلسلة نتائجه السيئة على الأراضي الترابية، إذ يأتي سقوطه في برشلونة بعد خروجه من دور ثمن النهائي في دورة مراكش المغربية امام الإسباني خاومي مونار المصنف 57 عالمياً، ليتكرر السيناريو ذاته في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة، أمام الإيطالي فابيو فونييني في طريق الأخير لإحراز اللقب.

ويلتقي خاري في الدور ثمن النهائي مع البلغاري غريغور ديميتروف الثالث عشر في البطولة والمشارك ببطاقة دعوة أو الاسباني فرناندو فرداسكو.

ولم تكن حال ميشا زفيريف (31 عاماً) أفضل من شقيقه الأصغر ألكسندر وودع الدورة من الدور الأول بخسارته أمام الإسباني دافيد فيرر 3-6 و1-6.

ويلعب فيرر في الدور الثاني مع الفرنسي لوكا بوي الخامس عشر.

نيشيكوري إلى ثمن النهائي

وبلغ الياباني كي نيشيكوري الرابع في البطولة والإسباني خاومي مونار الدور ثمن النهائي بفوز الأول على الأميركي تايلور فريتز 7-5 و6-2، والثاني على الأميركي فرانسيس تيافوي الرابع عشر 6-4 و6-3.

وضرب نيشيكوري موعداً مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم أو التونسي مالك الجزيري الفائز على الأرجنتيني غيدو أندريوتثي 6-7 (3-7) و6-4 و6-2، فيما يلتقي مونار مع النمساوي دومينيك تييم الثالث على البطولة أو الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الصاعد من التصفيات.

الدور الأول

وفي الدور الأول، فاز الإسباني نيكولا كوهن المشارك ببطاقة دعوة على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس 7-6 (7-3) و4-6 و6-2، والتشيلي كريستيان غارين على السلوفاكي مارتن كليزان 7-5 و6-4، والإسباني ألبرت راموس فينولاس على البريطاني كامرون نوري 6-2 و6-2.

وفي الدور المقبل، يلعب كوهن مع فونييني الثامن على البطولة، وغارين مع الكندي دينيس شابوفالوف، وفينولاس مع الروسي دانييل ميدفيديف السابع في البطولة.



