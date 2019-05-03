زفيريف يواصل خيباته بفقدان لقب ميونيخ

وسيكلف الإقصاء زفيريف التخلي عن المركز الثالث عالميا لصالح السويسري روجيه فيدرر الاثنين المقبل في التصنيف الجديد.

واستهل زفيريف، المصنف أول في الدورة، حملة الدفاع عن لقبه في ميونيخ بنجاح بفوزه على الأرجنتيني خوان إنياسيو لونديرو 7-5 و6-1 الأربعاء، لكنه فشل في مواصلة انطلاقته القوية بالسقوط أمام غارين 4-6 و7-5 و5-7.

وأهدر غارين 3 كرات كانت إحداها كفيلة بمنحه الفوز في المجموعة الثانية، قبل أن ينقذ كرتين كانت أحداهما ستمنح الفوز للألماني في المجموعة الثالثة عندما تخلف 4-5، فكسب 3 أشواط متتالية وأنهاها في صالحه 7-5.

واحتاج غارين إلى ساعتين و11 دقيقة للفوز على زفيريف في أول مباراة بينهما، ليضرب موعدا في نصف النهائي مع الإيطالي ماركو تشيكيناتو الثالث والفائز على المجري مارتون فوتشستشوفيتشس الثامن 1-6 و7-5 و7-5.

وهي الخسارة الأولى لزفيريف على الملاعب الترابية في ميونيخ بعد 9 انتصارات متتالية، قادته 8 منها إلى التتويج باللقب عامي 2017 على حساب الأرجنتيني غيدو بيا، و2018 على حساب مواطنه فيليب كولشرايبر.

وفشل الألماني في تحقيق فوزين متتاليين منذ بلوغه نهائي دورة أكابولكو المكسيكية في شباط/فبراير الماضي، عندما خسر أمام الأسترالي نيك كيريوس.

وتابع زفيريف (21 عاما) سلسلة نتائجه السيئة على الأراضي الترابية، إذ يأتي سقوطه في ميونيخ بعد خروجه من دور ثمن النهائي في دورة مراكش المغربية امام الإسباني خاومي مونار المصنف 57 عالميا، ليتكرر السيناريو ذاته من الدور ذاته في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة، أمام الإيطالي فابيو فونييني في طريق الأخير لإحراز اللقب، ثم في برشلونة من ثمن النهائي أيضا بخسارته أمام التشيلي نيكولاس خاري الـ81 عالميا 3-6 و7-5 و7-6 (7-5).

ولم تكن حال كولشرايبر المتوج باللقب 3 مرات (2007 و2012 و2016) والوصيف 3 مرات (2013 و2015 و2018)، أفضل من زفيريف وخرج من ربع النهائي بخسارته أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-4 و5-7 و4-6.

ويلتقي بيريتيني في نصف النهائي مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الرابع والفائز على الأرجنتيني غيدو بيا السابع 4-6 و6-4 و6-صفر.