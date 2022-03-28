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تنس المحترفين

زفيريف إلى ثمن النهائي دورة ميامي

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واصل زفيريف الباحث عن لقبه الأول هذا العام والسادس في دورات الماسترز مشواره في دورة ميامي للتنس وبلغ ثمن النهائي بفوزه على ماكدونالد (54) 6-2، 6-2.

Reuters

ويعتبر زفيريف أحد أبرز اللاعبين المرشحين للفوز بلقب الدورة، رغم خروجه المخيب من دورة إنديان ويلز في مباراته الاولى.

ويسعى الألماني لمصالحة الجمهور بعد شهر من فقدان رباطة جأشه في دورة أكابولكو المكسيكية خلال مباراة للزوجي حيث عمد إلى ضرب كرسي الحكم بمضربه، ليطرد من فئة الفردي وتفرض عليه عقوبة مالية بقيمة 40 ألف دولار، ولاحقًا الحكم عليه بثمانية أسابيع إيقاف من جميع المسابقات مع وقف التنفيذ.

ويلتقي تاليًا من الأسترالي تاناسي كوكيناكيس (97) الفائز على الأميركي دينيس كودلا في مباراة ماراثونية 7-6 (7/5)، 4-6، 7-6 (7/4).
 

دورة ميامي للتنس ألكسندر زفيريف
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