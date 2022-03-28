زفيريف إلى ثمن النهائي دورة ميامي

ويعتبر زفيريف أحد أبرز اللاعبين المرشحين للفوز بلقب الدورة، رغم خروجه المخيب من دورة إنديان ويلز في مباراته الاولى.

ويسعى الألماني لمصالحة الجمهور بعد شهر من فقدان رباطة جأشه في دورة أكابولكو المكسيكية خلال مباراة للزوجي حيث عمد إلى ضرب كرسي الحكم بمضربه، ليطرد من فئة الفردي وتفرض عليه عقوبة مالية بقيمة 40 ألف دولار، ولاحقًا الحكم عليه بثمانية أسابيع إيقاف من جميع المسابقات مع وقف التنفيذ.

ويلتقي تاليًا من الأسترالي تاناسي كوكيناكيس (97) الفائز على الأميركي دينيس كودلا في مباراة ماراثونية 7-6 (7/5)، 4-6، 7-6 (7/4).

