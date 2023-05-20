رونه يقلب الطاولة على رود ويبلغ نهائي دورة روما

وهذا أول فوز لرونه على رود في خمس مباريات، وسيواجه في النهائي الفائز بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً ووصيف العام الماضي، والروسي دانييل مدفيديف الثالث اللذين يلعبان في وقت لاحق.

وقبل ثمانية أيام من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، يؤكّد رونه (20 عاماً) الذي أقصى الصربي نوفاك دجوكوفيتش من ربع النهائي، موسمه التصاعدي.

وكان رونه، المشارك للمرة الأولى في دورة روما، متأخراً بمجموعة وكسر للإرسال 2-4، عندما حقق عودة قوية منحته فوزه السابع والعشرين هذا الموسم، في مباراة استمرت ساعتين و41 دقيقة.

وبحال فوزه باللقب يوم الأحد، سيصعد رونه إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي.



