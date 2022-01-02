روسيا تهزم فرنسا في كأس رابطة محترفي التنس

ورغم الخسارة المفاجئة لدانييل مدفيديف المصنف الثاني عالمياً أمام الفرنسي المغمور أوغو هامبر 7-6 (5/7) و5-7 و6-7 (7/2) الأحد في كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" في أستراليا، لكن منتخب بلاده خرج فائزاً من مواجهته مع فرنسا 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إيطاليا وأستراليا.

وتدافع روسيا عن لقبها في هذه البطولة بقيادة مدفيديف بطل فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، لكن في غياب أندريه روبليف المصاب بفيروس كورونا.

وفي المباراة الثانية في الفردي تغلب الروسي رومان سافيولين على الفرنسي ارتور ريندركنيش 2-6 و7-5 و6-3، في حين عوض مدفيديف في مباراة الزوجي إلى جانب سافيولين وحققا الفوز على فابريس مارتان وادوار روجيه فاسلان 6-4 و6-4.

فوز الولايات المتحدة على كندا

وخرجت الولايات المتحدة فائزة من مواجهتها مع جارتها كندا أيضا. تغلب جون إيسنر صاحب الإرسالات الصاروخية على برايدن شنور 6-1 و6-3، وتايلور فريترز على فيليكس اوجيه الياسيم 6-7 (6-8) و6-4 و6-4.

ويستمر دور المجموعات في هذه البطولة حتى السادس من الشهر الحالي وتتأهل المنتخبات المتصدرة في المجموعات الاربع الى الدور نصف النهائي.

