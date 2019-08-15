روبليف يفاجىء فيدرر ويتأهل إلى ربع النهائي

وحسم روبليف (21 عاماً) المباراة في مجموعتين 6-3 و6-4، أمام السويسري البالغ 38 عاماً وحامل لقب 20 دورة كبرى (رقم قياسي)، ليحرمه متابعة مشواره نحو لقب ثامن في الدورة.

وبعد خسارته مباراة ماراثونية تاريخية ضد الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً في نهائي ويمبلدون، كان فيدرر، المصنف ثالثاً في سينسيناتي، يبحث عن لقبه جديد في بطولات الماسترز ألف نقطة، بيد أن روبليف المتأهل من التصفيات والذي أقصى السويسري الآخر ستانيسلاس فافرينكا في الدور الثاني حرمه ذلك.

ويلتقي روبليف في ربع النهائي مواطنه دانييل ميدفيديف التاسع والفائز بسهولة على حساب الألماني يان-لينارد شتروف 6-2 و6-1.

كما تأهل الفرنسي ريشار غاسكيه على حساب الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 7-6 ( 8 - 6) و6-3، ليلتقي الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت الحادي عشر والفائز على الصربي الشاب ميومير كيزمانوفيتش 6-1 و6-2.

وبلغ الياباني يوشيهيتو نيشيوكا المتأهل من التصفيات الدور ربع النهائي على حساب اأاسترالي اليكس دي مينور 7-5 و6-4.

ويلتقي نيشيوكا البلجيكي دافيد غوفان السادس عشر الفائز على الفرنسي أدريان مانارينو 7-6 (8-6) و6-2.