English
العربية
دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

روبليف يصعد إلى نهائي دورة مونتي كارلو

من قبل

قلب الروسي آندري روبليف المصنف خامساً في البطولة خسارته المجموعة الأولى امام الأميركي تايلور فريتز إلى فوز 5-7 و6-1 و6-3 السبت، ليبلغ المباراة النهائية لدورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب في مباراة توقفت لساعة و45 دقيقة بسبب الأمطار.

AFP

ويلتقي روبليف في المباراة النهائية مع الفائز من الإيطالي يانيك سينر والدنماركي هولغر رونه.

وأحرز روبليف 12 لقباً خلال مسيرته بينها ثلاثة ألقاب على الملاعب الترابية.

ويأمل روبليف أن يحالفه الحظ هذه المرة بإحراز اللقب، خلافا لخسارته النهائي امام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عام 2021.

في المجموعة الاولى وبعد أن تبادل اللاعبان كسر الارسال، نجح فريتز في حسمها بعد ان كسر ارسال منافسه في الشوط الثاني عشر.

وضرب روبليف بقوة في المجموعة الثانية وحسمها في صالحه بسهولة 6-1.

وفي مطلع المجموعة الثالثة الحاسمة، تقدم روبليف 3-2 عندما توقفت المباراة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الإمارة قبل أن يستأنفها اللاعبان وسط سيطرة للروسي الذي أنهاها لصالحه، حاسماً اللقاء في ساعتين و7 دقائق.

دورة مونتي كارلو تنس المحترفين أندري روبليف
السابق رونه يطيح بمدفيديف من بطولة مو
اقرأ
رونه يطيح بمدفيديف من بطولة مونتي كارلو
التالي
-

آخر الأحداث

>