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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس المحترفين

روبليف يتوّج بلقب بطولة خيخون المفتوحة للتنس

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توج أندري روبليف بلقب بطولة خيخون المفتوحة للتنس بالفوز في النهائي على سيباستيان كوردا بمجموعتين دون مقابل.

Reuters

روبليف فرض أفضليته على المواجهة منهيا المجموعة الأولى بواقع ستة أشواط لاثنين.

وواصل روبليف سيطرته في المجموعة الثانية ليحسمها بستة أشواط لثلاثة، منهياً المباراة لصالحه بعد ساعة وربع الساعة ليتوج بلقبه الرابع هذا العام والثاني عشر في مسيرته.
 

أندري روبليف
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