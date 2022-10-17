روبليف يتوّج بلقب بطولة خيخون المفتوحة للتنس

روبليف فرض أفضليته على المواجهة منهيا المجموعة الأولى بواقع ستة أشواط لاثنين.

وواصل روبليف سيطرته في المجموعة الثانية ليحسمها بستة أشواط لثلاثة، منهياً المباراة لصالحه بعد ساعة وربع الساعة ليتوج بلقبه الرابع هذا العام والثاني عشر في مسيرته.

