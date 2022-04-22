روبليف وفونييني يكملان عقد نصف نهائي دورة بلغراد

ويلتقي روبليف وفونييني في دور الأربعة السبت في عاشر مواجهة بينهما.

واحتاج روبليف على ساعة و35 دقيقة لتحقيق الفوز الثاني على تارو في مواجهتين بينهما بعد الأولى في الدور الأول لدورة ميامي لمساسترز الالف نقطة عام 2019.

في المقابل، عانى فونييني نسبياً في مواجهته الأولى أمام أوتي خصوصا في المجموعة الأولى التي كسبها بصعوبة 7-5 قبل أن يتفوق 6-4 في الثانية منهيا المباراة في صالحه في ساعة و44 دقيقة.

وكان الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالمياً والروسي كارن خاتشانوف الثالث في الدورة أول المتأهلين الخميس وسيلتقيان السبت في سابع مواجهة بينهما.

وتغلب دجوكوفيتش خمس مرات على خاتشانوف بينها المباريات الأربع الأخيرة.

