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تنس المحترفين

روبليف وفونييني يكملان عقد نصف نهائي دورة بلغراد

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أكمل الروسي أندري روبليف والإيطالي فابيو فونييني المصنفان ثانياً وسادساً تواليا في البطولة عقد نصف نهائي دورة بلغراد الدولية في كرة المضرب، بفوز الأول على الياباني دانيال تارو الصاعد من التصفيات 6-3 و6-3، والثاني على الالماني أوسكار أوتي 7-5 و6-4 الجمعة في ربع النهائي.

AFP

ويلتقي روبليف وفونييني في دور الأربعة السبت في عاشر مواجهة بينهما.

واحتاج روبليف على ساعة و35 دقيقة لتحقيق الفوز الثاني على تارو في مواجهتين بينهما بعد الأولى في الدور الأول لدورة ميامي لمساسترز الالف نقطة عام 2019.

في المقابل، عانى فونييني نسبياً في مواجهته الأولى أمام أوتي خصوصا في المجموعة الأولى التي كسبها بصعوبة 7-5 قبل أن يتفوق 6-4 في الثانية منهيا المباراة في صالحه في ساعة و44 دقيقة.

وكان الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالمياً والروسي كارن خاتشانوف الثالث في الدورة أول المتأهلين الخميس وسيلتقيان السبت في سابع مواجهة بينهما.
وتغلب دجوكوفيتش خمس مرات على خاتشانوف بينها المباريات الأربع الأخيرة.
 

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