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روبليف بعد بلوغه نهائي دورة دبي: "لا للحرب"

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جدّد الروسي أندري روبليف، المصنف سابعًا عالميًا، دعوته من أجل السلام بعد بلوغه الجمعة النهائي الثاني له هذا العام إثر فوزه على البولندي هوبرت هوركاش المصنّف الحادي عشر في دورة دبي للتنس.

Reuters


وقّع الروسي على الكاميرا عبارة "لا للحرب من فضلكم" بعد فوزه 3-6، 7-5، 7-6 (7-5) بعد ساعتين و23 دقيقة، في تعبير واضح تجاه غزو بلاده لأوكرانيا.

وكان روبليف (24 عامًا) دعا الخميس بعد فوزه في نصف النهائي من أجل "السلام"، معتبرًا فوزه "غير مهم" بالنظر إلى ما يحدث بعد ساعات من بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وسيكون النهائي الثاني للروسي هذا العام بعد تتويجه بدورة مرسيليا الفرنسية.

وكان روبليف قال أمام الصحافيين الخميس: "أنتم تدركون مدى أهمية أن يكون هناك سلام في العالم، وأن نحترم بعضنا البعض مهما حصل، وأن نكون متحدين. يتعلق الأمر بأن نهتم بالكرة الأرضية وببعضنا البعض. إنه أهم شيء".

وتابع "في هذه اللحظات، ندرك أن المباراة ليست مهمة (...) ما يحدث هو أسوأ بكثير".

دورة دبي للتنس أندري روبليف
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