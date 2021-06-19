روبليف إلى نهائي دورة هاله

وسيخوض ابن الـ23 عاماً المصنف سابعاً عالمياً النهائي الثالث له هذا الموسم، بعد دورة روتردام حين توج باللقب ودورة مونتي كارلو الألف نقطة للماسترز حين خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والثاني عشر في مسيرته المتوجة بثمانية ألقاب، بينها خمسة العام الماضي.

ويتحضر الروسي لخوض بطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الغراند سلام، حيث يمني النفس بتعويض خروجه المخيب جداً من الدور الأول لبطولة رولان غاروس الفرنسية، علما أن أفضل نتيجة له على ملاعب ويمبلدون كانت الدور الثاني في مشاركتيه السابقتين عامي 2017 و2019.

ويلتقي الروسي في نهائي هاله الفائز من نصف النهائي الثاني بين الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم الذي جرد الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر من اللقب بإخراجه من الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في هذه الدورة الفائز بلقبها عشر مرات، والفرنسي أوغو أومبير.

