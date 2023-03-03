روبليف أول المتأهلين إلى نهائي دورة دبي

واحتاج روبليف إلى ساعة و58 دقيقة لتحقيق فوزه الأول على زفيريف، السادس عشر عالمياً حالياً، في ست مواجهات بينهما حتى الآن.

وكسب روبليف المجموعة الأولى بسهولة 6-3 وحصل على كرة لحسم المجموعة الثانية في صالحه في الشوط الثاني عشر عندما كان متقدما 6-5، بيد أن الألماني أنقذها وفرض التعادل 6-6 ثم الشوط الفاصل الذي حسم الروسي في صالحه.

وقال روبليف: "لا أعرف حقًا كيف نجحت في حسم المباراة في مجموعتين، اعتقدت أنه ستكون هناك مجموعة ثالثة، كنت أستعد لها ذهنيا. تعامل زفيريف بشكل جيد مع نقاطي، وكنت محظوظاً بعض الشيء".

ويلتقي روبليف في المباراة النهائية السبت مع مواطنه دانييل مدفيديف السابع أو الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول.

