ديميتروف إلى نصف نهائي دورة روتردام

ويواجه المصنّف الـ28 عالمياً السبت الفائز بين الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثالث في البطولة والثامن عالمياً وحامل اللقب والروسي دانييل مدفيديف السادس في البطولة.

وظهر ديميتروف الأكثر تماسكاً في اللحظات الأخيرة من المباراة في المبادلات الطويلة، ونجح في قلب الطاولة على منافسه في المجموعة الثالثة الحاسمة بعدما كسر الاخير إرساله في الشوط الأول، قبل أن يرد البلغاري التحية ويفرض التعادل 6-6 وبالتالي الاحتكام الى شوط فاصل.

وأبان ديميتروف عن قوته الذهنية في الشوط الفاصل بعدما تخلف صفر-3 ثم 4-6، قبل أن يكسب أربع نقاط متتالية ويحسمه في صالحه 8-6 وبالتالي المباراة.

