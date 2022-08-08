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تنس المحترفين

دورة واشنطن: كيريوس يحرز لقبه الأوّل منذ 3 أعوام

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أحرز الأسترالي نيك كيريوس، وصيف النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون البريطانية، لقبه الأوّل منذ 3 أعوام بفوزه بدورة واشنطن لكرة المضرب على حساب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-3.

Reuters

ولم يكتفِ الاسترالي بإحرازه لقب الفردي، بل بات أوّل لاعب يجمع بين لقبي الفردي والزوجي في تاريخ الدورة الّتي انطلقت قبل 53 عاماً، بفوزه مع الأميركي جاك سوك في المباراة النهائية على الثنائي الكرواتي إيفان دوديغ والأميركي أوستن كراييسيك 7-5 و6-4.

وأكد "المشاغب" والموهوب ابن الـ 27 عاماً عودته إلى أعلى مستويات كرة المضرب بعد عامين في العدم مر خلالهما بحالة اكتئاب وراودته أفكار انتحارية.

وأضاف كيريوس إلى سجله لقبه السابع الفردي في مسيرته والأوّل منذ فوزه بدورة واشنطن بالذات عام 2019 الذي شهد أيضاً تتويجه في أكابولكو، بعد دورات مرسيليا وأتلانتا وطوكيو (2016) وبريسبان (2017).

وصل كيريوس الذي خسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الشهر الماضي في أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون، إلى نهائيين متتاليين لأول مرة في مسيرته.

 

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