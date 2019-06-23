دورة هاله: فيدرر يتوج باللقب للمرة العاشرة

وخاض السويسري المخضرم (37 عاماً)النهائي الثالث عشر في الدورة الأمانية التي عزز رقمه فيها من حيث عدد الألقاب، بفارق كبير يبلغ 7 ألقاب عن صاحب المركز الثاني الروسي يفغيني كافيلنيكوف الذي توج بطلاً للدورة في ثلاث مناسبات (1997 و1998 و2002).

وهي الدورة الأولى التي يحرزها فيدرر 10 مرات في مسيرته، لتصبح علامة فارقة في مسيرة الأسطورة السويسرية الذي سبق له أن أحرز أيضاً لقب دورة بازل بين جماهيره 9 مرات وسيكون أمام فرصة الفوز بلقبها للمرة العاشرة أيضاً في أواخر الموسم الحالي (بين 19 و27 تشرين الأول/اكتوبر المقبل).

والإسباني رافايل نادال هو الوحيد في عصر الاحتراف الذي تمكن من تخطي هذه الأرقام بفوزه في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة (11 مرة في كل منهما)، وبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى، 12 مرة.

وعوض فيدرر خيبة خسارته اللقب العام الماضي أمام الكرواتي بورنا تشوريتش الذي انسحب هذا العام من لدور ربع النهائي امام الفرنسي بيار-هوغ هيربير بسبب آلام في ظهره.

ورفع فيدرر عدد ألقابه هذا العام إلى ثلاثة (بعد دورتي دبي وميامي) وإلى 102 في مسيرته، مقترباً أكثر من صاحب الرقم القياسي الأميركي جيمي كونرز (109)، علماً بأن الرقم القياسي المطلق هو بحوزة الأميركية مارتينا نافراتيلوفا مع 167 لقباً.

وعانى فيدرر في المجموعة الأولى خلال ارساله الذي كاد يخسره اكثر من مرة، ولكنه نجح في النهاية في تسديد 5 كرات ساحقة ليحسم هذه المجموعة لصالحه في الشوط الفاصل 7-6 (7-2).

ونجح فيدرر، الفائز بـ 20 لقباً كبيراً، في كسر إرسال منافسه البلجيكي في بداية المجموعة الثانية بعدما ارتكب الاخير خطأ مزدوجاً فقد على اثره اعصابه ورمى مضربه أرضاً.

وأعاد فيدرر الكرّة مرة جديدة وكسر إرسال غوفان في الشوط الخامس، ليعود ويتقدم 5-1 ويحسم المجموعة والمباراة بكسر جديد لارسال منافسه 6-1.

ومني غوفان الذي خاض المباراة النهائية الأولى له منذ عام 2017، بهزيمته الثامنة من أصل تسع مواجهات مع فيدرر.

