دورة هاله: فيدرر جاهز للقب عاشر

وقال فيدرر (37 عاماً) المصنف ثالثاً عالمياً "أشعر بأني مرتاح جداً وجاهز للموسم العشبي"، مشيراً إلى أنّ مباراته الأولى "تمثل تحدياً حقيقياً له لكن ربما هذا ما أحتاج إليه" في مواجهة لاعب أسقطه في دور الـ16 للبطولة الأميركية في صيف العام الماضي.

أضاف السويسري الفائز بـ 20 لقبا كبيراً (رقم قياسي) "أرضية (هاله) تناسبني جداً، فأنا أعشق اللعب الذي يعتمد على الحدس والقتالية"، موضحاً: "غالباً ما تحسم المباريات على الملاعب العشبية على بعض التبادلات وبالتالي يتعين عليك أن تكون يقظاً ومركزاً طوال الوقت".

وخاض فيدرر دورة هاله 15 مرة منذ مشاركته الأولى عام 2000 وأحرز اللقب تسع مرات، علماً بأنّه بلغ نهائي العام الماضي وخسر أمام الكرواتي بورنا تشوريتش، وتعدّ هذه الدورة المقامة على ملاعب عشبية، تحضيراً لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في تموز/يوليو المقبل، وأحرز فيدرر لقبها ثماني مرات.

وكان فيدرر قد عاد هذا الموسم للمشاركة في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام، بعد مشاركة أخيرة فيها عام 2015، وبلغ السويسري نصف نهائي البطولة الفرنسية المقامة على أرضية ترابية، حيث خسر أمام الإسباني رافايل نادال الذي توج باللقب لاحقاً على حساب النمسوي دومينيك تييم.

