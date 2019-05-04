دورة ميونيخ: غارين إلى النهائي الثالث هذا العام

وثأر غارين من الايطالي تشيكيناتو المصنف 19 عالمياً وثالثاً في الدورة والذي تغلب عليه في ثمن نهائي دورة بوينوس أيريس الأرجنتينية بنتيجة 7-6 (7-4) و6-4.

وقال التشيلي: "أنا سعيد جداً بطريقة لعبي. نجحت هذا الأسبوع في (خوض) مباريات كبيرة تعتبر مهمة جداً لمسيرتي".

وتوقفت المباراة بسبب هطول الأمطار بشكل متواصل، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم غارين 6-2 و4-3.

ولم تقف الظروف المناخية حائلاً أمام تأهل اللاعب التشيلي الذي تابع قائلاً "الظروف كانت صعبة، خضنا الشوط نفسه على ثلاث دفعات (بسبب التوقف مرتين). ولكني ألعب بطريقة هجومية وأركز على أن أكون جاهزاً ليوم غد (الأحد)".

وسيلتقي غارين مع الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت الرابع في البطولة أو الإيطالي ماتيو بيريتيني اللذين أجلت الامطار المنظمين مباراتهما إلى صباح الأحد، على أن تلعب المباراة النهائية بعد الظهر.

وتابع غارين، البالغ 22 عاماً، تألقه على الملاعب هذا العام بعد وصوله إلى نهائي دورة ساو باولو البرازيلية في آذار/مارس الماضي وخسارته امام الأرجنتيني غيدو بيا 5-7 و3-6، وفوزه بأول لقب في مسيرته في هيوستن الاميركية في نيسان/أبريل على حساب النرويجي كاسبر رود 7-6 (7-4) و4-6 و6-3.

ومن ضحايا غارين في ميونيخ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً وحامل اللقب مرتين في الدور ربع النهائي، في أول إنجاز له أمام لاعب من المصنفين الكبار.



