دورة ميونيخ: رونه ينقذ أربع كرات حاسمة ويحتفظ بلقبه

وتمكن الدنماركي الشاب من العودة من تأخر 2-5 في المجموعة الثالثة والحاسمة وجدد فوزه على الهولندي في إعادة لنهائي العام الماضي.

وقال بعد أن حقق لقبه الأول هذا العام والرابع في مسيرته: "أنا مرهق ومتعب جدًا، لكني قاومت. كانت معركة رائعة".

وبعد أن تبادل اللاعبان الكسر باكرًا في المجموعة الأولى، جدده رونه في الشوط السابع ليمضي ويفوز بها 6-4.

لكن الهولندي المصنف 29 عالميًا والذي خسر نهائي العام الماضي بعد أن انسحب خلال المجموعة الأولى لآلام في الصدر، رد بقوة في الثانية وحسمها 6-1.

وبدا أنه في طريقه للثأر من منافسه بعد أن تقدم 5-2 في المجموعة الحاسمة.

قبل ذلك، أخذ رونه (19 عامًا) وقتًا مستقطعًا طبيًا لمعالجة ما بدا آلاماً في الكتف وعاد إلى أرض الملعب وهو متأخر 1-3.

لكن الدنماركي، وصيف دورة مونتي كارلو للماسترز الأسبوع الماضي، أنقذ نقطتين لخسارة المباراة في الشوط الثامن عندما كان متأخرًا 2-5 و15-40 فكسر إرسال منافسه، ومن ثم نقطتين عند 6-6 على إرسال منافسه أيضًا ففرض المجموعة إلى شوط كسر التعادل حسمه لصالحه ومعه اللقب.

