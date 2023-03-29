دورة ميامي: ألكاراس يقصي بول من دون أن يهتزّ ويبلغ ربع النهائي

وبعد أسبوع من فوزه بدورة إنديان ويلز للألف، تابع الإسباني البالغ 19 عاماً بنجاح حملة دفاعه عن اللقب في سعيه لتحقيق ثنائية نادرة "تحت الشمس"، وهي ثنائية نجح فقط 7 لاعبين قبله في تحقيقها.

وانضم بول إلى لائحة ضحايا ألكاراس، علماً أن الأميركي كان قد تغلب عليه في المواجهة الاولى بينهما في دورة مونتريال ماسترز للألف العام الماضي، وكما درجت العادة ترك الاسباني العنان لقوته ودقته (24 ضربة ناجحة مقابل 9).

ونجح ألكاراس في كسر ارسال منافسه باكراً وتقدم 4-2، قبل أن يتصدى لكسر على ارساله والنتيجة لصالحه 5-4، ليعود ويعتمد على ارساله الاول الصاروخي حاسماً المجموعة الأولى.

وتابع ألكاراس ضغوطاته ليدفع الأميركي البالغ 25 عاماً لارتكاب الأخطاء على ارساله الثاني، فكسر ارساله مجدداً وفاز بالمجموعة الثانية فالمباراة.

يضرب موعداً مع فريتز

وضرب ألكاراس موعداً مع أميركي آخر هو تايلور فريتز العاشر الفائز على الدانماركي هولغر رونه 6-3 و6-4.

وكان فريتز صلباً أيضاً أمام رونه، ليبلغ ربع النهائي في ميامي للمرة الأولى.

وكان الأميركي البالغ 25 عاماً الذي لا يزال يحمل لقباً واحداً في فلوريدا بدورة ديلراي بيتش في شباط/فبراير، واقعياً للغاية في اللحظات الحاسمة من المباراة، وكسر خمساً من إرسالات الدنماركي الست.

وتأهل الإيطالي يانيك سينر المصنّف 11 عالمياً إلى ربع النهائي ايضاً، بفوزه على الروسي أندري روبليف 6-2 و6-4.

وسيواجه الإيطالي البالغ من العمر 21 عاماً والذي وصل إلى نهائي الدورة نفسها في العام 2021، الفنلندي إميل روسوفوري (54) الفائز بصعوبة على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب (32) 4-6 و6-4 و7-5.

وخاض سينر مباراة قوية تعامل معها بحدة ودقة، ولم يسمح لمنافسه بأدنى فرصة لكسر إرساله في المجموعتين الأولى أو الثانية.

وبالتالي، بات سينر متقدّماً 3-2 في مجموع مواجهاته مع الروسي المصنف سابعاً.

ريباكينا إلى نصف النهائي

لدى السيدات، عبرت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا إلى نصف نهائي دورة ميامي، بفوز سهل على الإيطالية مارتينا تريفيزان 6-3 و6-0، لترفع سلسلة انتصاراتها إلى 12 مباراة متتالية.

وبالتالي، لا تزال ريباكينا في مسار ثابت لتحقيق الثنائية "سانشاين دابل" بعدما ظفرت بلقب دورة إنديان ويلز في وقت سابق من الشهر الحالي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وستكون سابالينكا أكبر عقبات ريباكينا في الدورة الحالية، ذلك أن البيلاروسية تقدّم أداء مثيراً للإعجاب في المنافسات.

وقد فازت سابالينكا على التشيكية باربورا كريتشيكوفا بمجموعات متتالية في الدور الرابع الاثنين، وستواجه الرومانية سورانا كيرستيا في ربع النهائي الأربعاء.

أما ريباكينا، فستواجه في نصف النهائي الفائزة من المواجهة بين الأميركية جيسيكا بيغولا والروسية أناستاسيا بوتابوفا.



