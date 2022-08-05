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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس المحترفين

دورة مونتريال للماسترز: نادال ينسحب لاستكمال التعافي

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أعلن الإسباني رافايل نادال، المصنف ثالثًا عالميًا، الجمعة انسحابه من دورة مونتريال للماسترز في كرة المضرب لاستكمال تعافيه من تمزق في عضلات البطن.

Reuters


وغردّ المتوج بـ22 لقبًا كبيرًا عبر حسابه على تويتر: "منذ الإجازة والعودة لاحقًا إلى التدريب، سارت الأمور على ما يرام هذه الأسابيع. منذ أربعة أيام بدأت أيضًا في تسديد الإرسالات، وبالأمس، بعد التدريب، شعرت ببعض الانزعاج الذي كان لا يزال موجودًا حتى اليوم". 

وتابع "لقد قررنا عدم السفر إلى مونتريال واستكمال الحصص التدريبية من دون استنزاف نفسي".

ولم يلعب نادال منذ انسحابه قبل مباراته في الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون الشهر الفائت ضد الأسترالي نيك كيريوس، وذلك نتيجة تعرضه لتمزق في عضلات البطن.

تابع الماتادور المتوج خمس مرات في مونتريال: "ليس لدي خيار سوى أن أكون حذرًا في هذه المرحلة وأفكر في صحتي".

دورة مونتريال رافاييل نادال
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