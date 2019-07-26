دورة مونتريال: انسحاب دجوكوفيتش ودل بوترو

وانضم إلى دجوكوفيتش (32 عاما) الذي أحرز لقبه الكبير السادس عشر بعد نهائي تاريخي ضد السويسري روجيه فيدرر، الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف 12 عالميا والذي يتعافى من جراحة في ركبته اليمنى.

وقال دجوكوفيتش في بيان نشره الاتحاد الكندي للعبة "يؤسفني الإعلان عن انسحابي من كأس روجرز. بدعم من فريقي، قررت أن أمنح جسمي راحة إضافية ووقتا للتعافي قبل اللعب مجددا".

وفي ظل انسحاب دجوكوفيتش، يتوقع أن يكون الإسباني رافاييل نادال، حامل لقب 18 دورة كبرى، المصنف الأول في الدورة التي تنطلق في 5 أب/أغسطس. وأحرز نادال لقب الدورة أربع مرات آخرها العام الماضي على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وتقام الدورة مداورة بين مونتريال وتورونتو، وقد أحرزها دجوكوفيتش أربع مرات في 2012 و2016 في تورونتو و2007 و2011 في مونتريال. وخرج العام الماضي في تورونتو من الدور الثالث أمام تسيتسيباس.

وكان فيدرر، المصنف ثالثا عالميا، قد أعلن أيضا بعد نهائي ويمبلدون أنه سيغيب عن بطولة مونتريال.

