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تنس المحترفين

دورة ليون: تسيتسيباس يحرز لقبه الثاني هذا العام

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حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً عالمياً لقب دورة ليون لكرة المضرب على الملاعب الترابية بفوزه الأحد على البريطاني كاميرون نوري المصنف 49 بنتيجة 6-3، 6-3.

AFP

وهذا اللقب الثاني لليوناني هذا العام بعد تتويجه في مونتي كارلو بباكورة ألقابه في دورات الماسترز في نيسان/أبريل الفائت على الملاعب الترابية ايضًا، قبل أن يحل وصيفًا للإسباني رافايل نادال في دورة برشلونة.

وقال بعد الفوز: "كنت أشعر بحال جيدة مع انطلاق الدورة وكانت مباراة اليوم صعبة ضد منافس لعب بشكل جيد طوال الأسبوع، تحتّم عليّ أن أتمالك أعصابي".

وتابع تسيتسيباس الذي خسر مجموعة واحدة فقط في الدورة في نصف النهائي: "أنا فخور بما حققته، بقيت مركزًا على أهدافي ونجحت في ذلك، سأستريح وأعاود التمارين، رولان غاروس هي إحدى بطولات الغراند سلام الأحب على قلبي، آمل أن تسير الأمور بشكل جيد".

دورة ليون ستيفانوس تسيتسيباس
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