دورة ليون: تسيتسيباس يحرز لقبه الثاني هذا العام

وهذا اللقب الثاني لليوناني هذا العام بعد تتويجه في مونتي كارلو بباكورة ألقابه في دورات الماسترز في نيسان/أبريل الفائت على الملاعب الترابية ايضًا، قبل أن يحل وصيفًا للإسباني رافايل نادال في دورة برشلونة.

وقال بعد الفوز: "كنت أشعر بحال جيدة مع انطلاق الدورة وكانت مباراة اليوم صعبة ضد منافس لعب بشكل جيد طوال الأسبوع، تحتّم عليّ أن أتمالك أعصابي".

وتابع تسيتسيباس الذي خسر مجموعة واحدة فقط في الدورة في نصف النهائي: "أنا فخور بما حققته، بقيت مركزًا على أهدافي ونجحت في ذلك، سأستريح وأعاود التمارين، رولان غاروس هي إحدى بطولات الغراند سلام الأحب على قلبي، آمل أن تسير الأمور بشكل جيد".