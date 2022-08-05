دورة لوس كوبوس: مدفيديف بسهولة إلى نصف النهائي



وواصل مدفيديف عودته الناجحة إلى الملاعب بعد غياب نحو ستة أسابيع وتحديداً منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الإسبانية في 23 حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلاروس.



واحتاج مدفيديف إلى 79 دقيقة للتخلص من عقبة بيرانكيس بعدما كان عانى نسبياً الأربعاء للفوز على الأسترالي رينكي هيجيكاتا الصاعد من التصفيات 6-4 و6-3 في 90 دقيقة عندما حقق انتصاره الـ250 في مسيرته الاحترافية.



وصمد بيرانكيس في الأشواط الأربعة الأولى فارضاً التعادل 2-2 قبل أن يضرب الروسي بقوة ويكسب ثمانية أشواط متتالية منهياً المجموعة الاولى في صالحه 6-2 ومتقدماً في الثانية 4-صفر قبل أن يحسمها 6-2 أيضاً.



وقال مدفيديف إنّ الفوز على بيرانكيس بدا "مختلفًا جدا. لعب خصمي بشكل مختلف جدا وأكثر قتالية"، مضيفًا أن ذلك كان في الواقع لصالحه.



ويلتقي مدفيديف في دور الأربعة الصربي ميومير كيتشمانوفيتش المصنف 38 عالمياً والرابع في الدورة والذي تغلب على الأميركي براندون ناكاشيما السادس 6-2 و6-4.



وبلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثاني نصف النهائي بتغلبه على الأميركي ستيف جونسون 6-4 و7-6 (7-3).

ويلتقي أوجيه-ألياسيم في الدور المقبل مع البريطاني كامرون نوري الثالث والفائز على المولدافي رادو ألبوت 6-3 و7-6 (7-4).

