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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس المحترفين

دورة طوكيو: الأميركي فريتز يحرز لقبه الثالث هذا العام

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أحرز الأميركي تايلور فريتز المصنف 11 عالميا، لقبه الثالث هذا العام إثر تتويجه في دورة طوكيو بفوزه على مواطنه فرنسيس تيافو 7-6 (7-3) و7-6 (7-2) في المباراة النهائية الأحد.

Reuters


وسيدخل فريتز الذي رفع رصيده إلى أربعة ألقاب في مسيرته، نادي اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي حيث سيحتل المركز الثامن.

وسيصبح فريتز أيضاً أول أميركي ضمن العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ مواطنه جاك ستوك وتحديداً منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017.

كما عزّز فريتز حظوظه بالمشاركة في بطولة الماسترز للرجال المقررة في تورينو من 13 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم.

وسبق لفريتز أن توّج بطلاً هذا العام في دورتي انديان ويلز في أذار/مارس، وايستبورن البريطانية في حزيران/يونيو.

دورة طوكيو تايلور فريتز
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