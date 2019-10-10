دورة شنغهاي: ديوكوفيتش وفيدرر إلى ربع النهائي

احتوى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا إرسالات العملاق الاميركي جون أيسنر وبلغ الخميس ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، فيما لحقه السويسري روجيه فيدرر، المصنف ثانيا، بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان.

في المباراة الأولى، تخطى ديوكوفيتش خصمه المصنف 16 بنتيجة 7-5 و6-3 في ساعة و14 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش، الباحث عن ضمان مركزه الأول عالميا بنهاية السنة، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع أو البولندي هوبرت هوركاتس الرابع والثلاثين.

وفي مواجهة أحد أبرز منفذي الارسالات في العالم، أثبت ديوكوفيتش قدرته على صد الكرات القوية، فلم يستقبل سوى تسع إرسالات ساحقة امام لاعب بلغ معدله هذه السنة 22 "آيس" في المباراة الواحدة.

ولم يحرز الأميركي الفارع الطول (2,08 م) سوى 58% من النقاط على إرساله الأول، بدلا من معدله البالغ 81% هذه السنة، بحسب احصائيات رابطة محترفي كرة المضرب.

وعلى ارساله، لم يواجه ديوكوفيتش أي كرة لكسر الارسال.

ديوكوفيتش العائد من اصابة ابعدته من ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة، توّج بلقب دورة طوكيو اليابانية الأسبوع الماضي، وهو الأكثر تتويجا في المدينة الصينية الكبرى بأربعة ألقاب أمام البريطاني أندي موراي (3) والسويسري فيدرر (2).

وحجز الأخير بطاقته لربع النهائي بفوزه الخميس على غوفان المصنف 13، بنتيجة 7-6 (9-7) و6-4 في أقل من ساعتين.

وسنحت للبلجيكي خمس كرات للحسم في المجموعة الأولى التي خسرها في الشوط الفاصل، قبل أن ينهار في الثانية ويخسر إرساله والمباراة.

ولقي فيدرر ترحيبا حارا من الجماهير التي هتفت باسمه طوال المباراة، حيث تخلف في المجموعة الأولى 1-3 بعدما نجح غوفان بكسر إرساله، ليعود ويحصل على فرصة ذهبية لحسمها لصالحه عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدمه 6-5، لكنه فشل في ترجمة هذا التقدم ليخسر في الشوط الفاصل.

ولم يحتج فيدرر لبذل الكثير من الجهود في المجموعة الثانية. وتابع السويسري المتوج بـ20 لقبا كبيرا (رقم قياسي)، فرض تفوقه على منافسه حيث لم يخسر أمامه سوى مرة واحدة في 11 مواجهة بينهما.

ويلعب فيدرر الفائز بلقب الدورة الصينية عامي 2014 و2017 في الدور التالي الجمعة مع الفائز بين الألماني ألكسندر زفيريف (السادس عالميا) والروسي أندري روبليف.

وأنقذ الروسي دانييل مدفيديف خمس كرات في المجموعة الأولى أمام منافسه الكندي فاسيك بوسبيسيل في طريقه للفوز 7-6 (9-7) و7-5.

واحتاج مدفيديف، المصنف ثالثا في الدورة، إلى رفع مستوى لعبه للتغلب على بوسبيسيل المصنف 248 عالميا والمتأهل من التصفيات.

وضرب مدفيديف (23 عاما) موعدا في الدور التالي مع الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و7-5.

وثأر الإيطالي لخسارته أمام الروسي الأسبوع الماضي في دورة بكين، مجبرا منافسه على ارتكاب 44 خطأ مباشرا.

وعاد فونييني (32 عاما) مرة جديدة إلى الواجهة بعدما تجادل مع الحكم مرات عدة خلال مباراته أمام خاتشانوف، وذلك بعد يومين من مشادة كلامية مع البريطاني أندي موراي الذي طلب منه أن "يسكت" عندما كان يتكلم مع الحكم.

وعبر فونييني، المصنف 12 عالميا، أمام خاتشانوف عن عدم رضاه عن القرارات بالسخرية، قبل أن يتبادل الكلام مع الحكم باللغة الإيطالية.

وكان فونييني أقصى الثلاثاء موراي العائد إلى الملاعب بعد عملية جراحية في الورك، في مباراة انتهت بثلاث مجموعات واتهم خلالها البريطاني منافسه بالصراخ اثناء كرة حاسمة.

كما تأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني الحادي عشر بفوزه على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الثامن 7-6 (7-5) و6-4، وسيواجه في ربع النهائي النمسوي دومينيك تييم المصنف رابعا الذي إقصى الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بسهولة 6-3 و6-4.