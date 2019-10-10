ولحقه السويسري روجيه فيدرر، المصنف ثانياً في البطولة، بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان.

في المباراة الأولى، تخطى دجوكوفيتش خصمه بنتيجة 7-5 و6-3 في ساعة و14 دقيقة.

ويلتقي دجوكوفيتش، الباحث عن ضمان مركزه الأول عالمياً بنهاية السنة، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع الفائز على البولندي هوبرت هوركاتس الرابع والثلاثين بصعوبة 7-5، 3-6 و7-6 (7-5).

وقال الصربي (32 عامًا) بعد اللقاء "هناك دائمًا عمل للقيام به، ولكنني سعيد بالطريقة التي ألعب بها".

وفي مواجهة أحد أبرز منفذي الارسالات في العالم، أثبت دجوكوفيتش قدرته على صد الكرات القوية، فلم يستقبل سوى تسعة إرسالات ساحقة أمام لاعب بلغ معدله هذه السنة 22 "آيس" في المباراة الواحدة.

ولم يحرز الأميركي الفارع الطول سوى 58% من النقاط على إرساله الأول، بدلاً من معدله البالغ 81% هذه السنة، بحسب احصائيات رابطة محترفي التنس.

وعلى ارساله، لم يواجه دجوكوفيتش أي كرة لكسر الارسال.

وردًا على سؤال عن كيفية تصديه لإرسالات أيسنر، قال دجوكوفيتش "حاولت أن أتواجد في المكان المناسب، الأمر يتطلّب الكثير من التفاصيل الفنية والخبرة التي اكتسبتها من المواجهات ضده".

وتوّج دجوكوفيتش العائد من إصابة أبعدته من ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة، بلقب دورة طوكيو اليابانية الأسبوع الماضي، وهو الأكثر تتويجا في المدينة الصينية بأربعة ألقاب أمام البريطاني أندي موراي (3) وفيدرر (2).

فيدرر ينقذ المجموعة الأولى

وحجز السويسري بطاقته لربع النهائي بفوزه الخميس على غوفان، بنتيجة 7-6 (9-7) و6-4 في أقل من ساعتين.

وسنحت للبلجيكي خمس كرات للحسم في المجموعة الأولى التي خسرها في الشوط الفاصل، قبل أن ينهار في الثانية ويخسر إرساله والمباراة.

ولقي فيدرر ترحيباً حاراً من الجماهير التي هتفت باسمه طوال المباراة، حيث تخلف في المجموعة الأولى 1-3 بعدما نجح غوفان بكسر إرساله، ليعود ويحصل على فرصة ذهبية لحسمها لصالحه عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدمه 6-5، لكنه فشل في ترجمة هذا التقدم ليخسر في الشوط الفاصل.

ولم يحتج فيدرر لبذل الكثير من الجهود في المجموعة الثانية. وتابع السويسري المتوّج بـ20 لقباً كبيراً (رقم قياسي)، فرض تفوّقه على منافسه حيث لم يخسر أمامه سوى مرة واحدة في 11 مواجهة بينهما.

وقال السويسري بعد اللقاء "كان الأمر صعبًا، لقد أتيحت الفرص لكلينا في المجموعة الأولى، له أكثر مني. نجحت بالفوز بها وكان ذلك مهماً جدًا. ولكنني لا زلت في المنافسة وهذا يعطيني الثقة".

ويلعب فيدرر الفائز بلقب الدورة الصينية عامي 2014 و2017 في الدور التالي الجمعة مع الألماني ألكسندر زفيريف السادس عالمياً الذي أسقط الروسي أندري روبليف 6-صفر و7-6 (7-4).

وأنقذ الروسي دانييل مدفيديف خمس كرات في المجموعة الأولى أمام منافسه الكندي فاسيك بوسبيسيل في طريقه للفوز 7-6 (9-7) و7-5.

واحتاج مدفيديف، المصنف ثالثاً في الدورة، إلى رفع مستوى لعبه للتغلب على بوسبيسيل المصنف 248 عالمياً والمتأهل من التصفيات.

وضرب مدفيديف (23 عاماً) موعداً في الدور التالي مع الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و7-5.

وثأر الإيطالي لخسارته أمام الروسي الأسبوع الماضي في دورة بكين، مجبراً منافسه على ارتكاب 44 خطأ مباشراً.

وعاد فونييني (32 عاماً) مرة جديدة إلى الواجهة بعدما تجادل مع الحكم مرات عدة خلال مباراته أمام خاتشانوف، وذلك بعد يومين من مشادة كلامية مع البريطاني أندي موراي الذي طلب منه أن "يسكت" عندما كان يتكلم مع الحكم.

وعبر فونييني، المصنف 12 عالمياً، أمام خاتشانوف عن عدم رضاه عن القرارات بالسخرية، قبل أن يتبادل الكلام مع الحكم باللغة الإيطالية.

وكان فونييني أقصى الثلاثاء موراي العائد إلى الملاعب بعد عملية جراحية في الورك، في مباراة انتهت بثلاث مجموعات واتهم خلالها البريطاني منافسه بالصراخ أثناء كرة حاسمة.

كما تأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني بفوزه على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت 7-6 (7-5) و6-4، وسيواجه في ربع النهائي النمساوي دومينيك تييم الذي أقصى الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بسهولة 6-3 و6-4.