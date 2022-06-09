دورة شتوتغارت: تسيتسيباس وموراي وجهًا لوجه في ربع النهائي



وتفوّق موراي، المصنف أول سابقًا، على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-3، 7-6 (7/4)، فيما تغلب تسيتسيباس، الخامس عالميًا، على السويسري دومينيك ستريكر 6-3، 6-4.



قال المتوج بثلاث بطولات كبرى: "من الجيد العودة إلى هذا الدور. كان فوزًا صلبًا وسأحاول أن ألعب هكذا في نصف النهائي".

ويعود آخر تواجد لموراي، المصنف 68 عالميًا راهنًا، في الدور ربع النهائي من أي بطولة إلى كانون الثاني/يناير الفائت في دورة سيدني الأسترالية مطلع العام.

وفي حال فوزه على تسيتسيباس الجمعة، سيقترب من العودة إلى نادي المصنفين الخمسين الأوائل للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.

وسبق أن فاز اليوناني في المواجهة الوحيدة التي جمعته مع البريطاني في الدور الأول من بطولة الولايات المفتوحة، رابعة البطولات الكبرى، العام الماضي في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.

قال تسيتسيباس بعد فوزه على الشاب المصنف 200 عالميًا: "أسلوبي يناسب الملاعب العشبية، أنا متأكد أنه بإمكاني أن أحقق نتائج جيدة على هذه الأرضية".

وأضاف: "أندي أحد أفضل اللاعبين على الملاعب العشبية. غاب كثيرًا بسبب الإصابة ولكنه يحقق انتصارات جيدة ضد بعض اللاعبين. إنّه يجد إيقاعه مجددًا، هو أحد المرشحين للفوز هنا".

في مباريات أخرى في ربع النهائي، يلتقي الإيطالي ماتيو بيريتيني، وصيف ويمبلدون العام الماضي والمصنف عاشرًا عالميًا العائد من الإصابة، بمواطنه لورنتسو سونيغو. كما يلتقي الألماني أوسكار أوتي مع الفرنسي بنجامان بونزي.