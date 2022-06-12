دورة شتوتغارت: بيريتيني يحرز اللقب على حساب موراي

وغاب بيريتيني، وصيف بطولة ويمبلدون العام الماضي، عن المنافسات منذ آذار/مارس الفائت بعد خضوعه لجراحة في يده وحقق عودة ناجحة في شتوتغارت حيث توج بلقبه الثاني بعد 2019.

أما موراي، فخسر النهائي الثاني له هذا العام بعد دورة سيدني الأسترالية.

قال بيريتيني (26 عامًا) بعد فوزه باللقب السادس في مسيرته "إنه أمر لا يصدق...العودة من إصابة ومن أول جراحة في حياتي وأن أفوز ببطولة، هذا رائع"، مضيفًا "لم ألعب حتى أفضل مبارياتي، خاصة في الأدوار الأولى".

وخاض موراي النهائي رقم سبعين في مسيرته الاحترافية ويعود تتويجه الاخير الى دورة أنتويرب البلجيكية في 2019، وعلى العشب الى ويمبلدون 2016.









