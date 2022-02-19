دورة دبي: دجوكوفيتش يواجه الإيطالي موسيتي في الدور الأول

ويشارك موسيتي البالغ 19 عاماً ببطاقة دعوة في دورة دبي، لكن سبق له أن واجه دجوكوفيتش خلال بطولة رولان غاروس الفرنسية وانتزع منه المجموعتين الأولين قبل أن يضطر إلى الانسحاب في المجموعة الخامسة عندما كان متخلفاً 0-4 بداعي الاصابة، قبل أن يتوج الصربي باللقب.

وتم ترحيل دجوكوفيتش من أستراليا الشهر الماضي بعد خسارته معركة قانونية للمشاركة في أولى بطولات الغراند سلام لهذا العام في ملبورن، وذلك لعدم تلقيه اللقاح، ما حرمه من تعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب العاشر في ملبورن الذي كان من نصيب غريمه الإسباني رافايل نادال الذي انفرد بالرقم القياسي لبطولات الغراند سلام (21) على حساب الصربي والسويسري روجيه فيدرر.

وستكون مشاركة دجوكوفيتش الأولى له منذ أن كان ضمن منتخب بلاده لكأس ديفيس في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مدريد.

واعرب دجوكوفيتش عن سعادته للعودة إلى المنافسات وقال خلال زيارته معرض اكسبو دبي 2022 قبل يومين "أشعر بالاثارة للعودة واللعب الاثنين. افتقد إلى كرة المضرب بعد كل ما حصل".

وكان دجوكوفيتش التزم بالصمت لأسابيع عدة قبل أن تجري معه هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" حديثاً قبل أيام أكد فيه بأنه لا يمانع الغياب عن بطولات الغراند سلام في المستقبل في حال أُجبر على تلقي اللقاح من أجل ذلك وقال في هذا الصدد "نعم، هذا الثمن الذي أنا مستعد لدفعه"، في إشارة إلى تخليه عن فرصة الانفراد في الرقم القياسي في البطولات الكبرى.

قال "نولي" إنه لا يريد أن يرتبط بالحركات المناهضة للقاح، لكنه يدعم حق الفرد في الاختيار "لم أكن يومًا ضد اللقاح"، مضيفًا أنه تلقى اللقاحات عندما كان طفلاً "ولكن لطالما دعمت حرية أن تختار ما تضع في جسمك".

وتابع "مبادئ اتخاذ القرار بما يخص جسدي أهم من أي لقب أو أي شيء آخر".

ولا تجبر القوانين في دولة الإمارات الوافدين إليها أن يكونوا قد تلقوا اللقاح.