دورة دبي: دجوكوفيتش العائد يواصل مشواره ويبلغ ربع النهائي

وقال دجوكوفيتش (34 عامًا) بعد الفوز في مباراة حظي فيها بدعم من الجماهير، وهو الذي يكرر دائمًا أنه لا يحظى بتشجيع كبير في الدورات التي يخوضها، إن "الأجواء كانت رائعة اليوم في الملعب، الدعم كان رائعًا ومتساويًا لكارين ولي وهذا ما نطمح إليه من الجماهير الشغوفة التي تأتي لمشاهدتنا، لذا أشكركم من كل قلبي".

وردًا على سؤال عما إذا اشتاق ليلعب في دورات تنافسية "بالطبع اشتقت لذلك، هذه حياتي، هذا ما اعتدت على القيام به وأقوم به منذ عشرين عامًا، أستمتع بالسفر واللعب وآمل أن أترك ذكريات للاشخاص الذين يأتون لمشاهدتي".

واحتاج الصربي إلى كسر واحد للإرسال في الشوط الرابع من المجموعة الاولى ليحسم الأمور في صالحه. إلا أن المجموعة الثانية كانت مختلفة تمامًا بعد أن بادر إلى الكسر في الشوط الثالث، لكن خاتشانوف رد التحية في الثامن ليلجأ اللاعبان الى شوط كسر التعادل، كانت الكلمة فيه للصربي.

قال بعد المباراة بحضور ابنه ستيفان في المدرجات "بالطبع الاعصاب كانت متشنجة في شوط كسر التعادل، إنه شعور طبيعي في الرياضة، تكون متحفزًا ولكن في الوقت ذاته قلقًا".

وتابع بعد وصوله إلى ربع النهائي للمرة العاشرة تواليًا "اللعب في دبي هو دائمًا شرف لي. أن أكون في مكان حظيت فيه بذكريات جميلة".

وبلغ الروسي أندري روبليف السابع عالميًا ربع النهائي بفوزه على الكوري الجنوبي سونوو كوون (60) معوضًا تأخره بمجموعتين 4-6، 6-صفر، 6-3 بعد ساعة و42 ساعة.

ويلتقي روبليف المتوج مؤخرًا بدورة مرسيليا الفرنسية مع الأميركي ماكينزي ماكدونالد (61) الفائز على الصربي فيليب كولشرايبر (44) 6-4، 7-6 (9/7).

وأقصى الإيطالي الواعد يانيك سينر المصنف عاشرًا عالميًا نظيره البريطاني المخضرم أندي موراي 7-5، 6-2، ليضرب موعدًا قويًا مع البولندي هوبرت هوركاش الحادي عشر الذي تفوق على السلوفيني أليكس مولكان 6-3، 6-2.



