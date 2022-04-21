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تنس المحترفين

دورة بلغراد: دجوكوفيتش يعبر إلى نصف النهائي بصعوبة

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لليوم الثاني تواليًا، تحتّم على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميًا العودة من تأخر بمجموعة قبل أن يحسم الأمور لصالحه في دورة بلغراد على الملاعب الترابية، ليبلغ الخميس الدور نصف النهائي بفوزه على مواطنه ميومير كيسمانوفيتش الثامن والثلاثين 4-6، 6-3 و6-3.

AFP

ويعاني دجوكوفيتش لإيجاد مستوياته منذ ترحيله من أستراليا مطلع العام الحالي بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما أدى إلى حرمانه من الدفاع عن لقبه في أولى البطولات الكبرى.

وكان دجوكوفيتش عاد من تأخر بمجموعة أيضًا ضد مواطنه الآخر لاسلو دييري الأربعاء في مباراته الأولى في بلغراد ليحسم اللقاء بعد 3 ساعات و21 دقيقة.

قال بعد فوزه الخميس "السيناريو كان مشابهًا للمباراة الماضية ولكنني نجحت في الفوز والتأهل إلى نصف النهائي" حيث سيلتقي الفائز بين الروسي كارن خاتشانوف (26) والبرازيلي تياغو مونتيرو (110).

وتابع ضاحكًا "أنا سعيد أني لن ألعب ضد صربيين. سيكون من الجيد التغيير"، مضيفًا "إنه شعور غريب أن تتشارك الملعب مع مواطنيك. الجمهور كان رائعًا مع اللاعبين. من النادر أن ألعب هنا على أرضي وأنا أستمتع بكل لحظة".

وفي المباريات الأخرى، عبر الروسي أندري روبليف، المصنف ثامنًا عالميًا، إلى ربع النهائي بفوزه الصعب على التشيكي ييري ليهيسكا بنتيجة 4-6، 7-6 (7-1) و6-2 حيث سيلاقي الياباني تارو دانيال الفائز على الدنماركي هولغر روني 6-3، 6-7 (1-7) و6-3.

كما تأهل الإيطالي فابيو فونيني إلى ربع النهائي بفوزه على السلوفيني ألياز بيديني 6-2 و6-3،  ليلاقي الألماني أوسكار أوتي الذي أقصى الروسي أصلان كاراتسيف بصعوبة 6-7 (4-7)، 6-1 و6-3.

نوفاك دجوكوفيتش تنس المحترفين دورة بلغراد
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