دورة بكين: تييم يتوّج باللقب الخامس عشر في مسيرته

واحتاج تييم الى ثلاث مجموعات لتخطي تسيتسيباس بنتيجة 3-6، 6-4 و6-1، في مباراة تنافسية بين إثنين من أبرز لاعبي الجيل الجديد.

ورفع النمساوي (26 عاما) رصيده من الألقاب هذا العام الى أربعة، بعدما أحرز ألقاب دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز ألف نقطة، إضافة الى دورتي برشلونة الإسبانية وكيتسبول في بلاده.

من جهته، فشل اليوناني (21 عاما) في إضافة لقب رابع في مسيرته الاحترافية وثالث هذا العام بعد مرسيليا الفرنسية واستوريل البرتغالية.

واحتاج تييم الى ما يقارب ساعتين وربع ساعة لحسم اللقب لصالحه، لاسيما بعدما تقدم اليوناني بنتيجة المجموعة الأولى إثر تمكنه من كسر إرسال منافسه مرتين (في الشوطين الثاني والثامن)، بعد خسارته إرساله في الشوط الأول.

وتكرر سيناريو كسر الإرسال في المجموعة الثانية، لكنه صب هذه المرة في صالح تييم الذي خسر إرساله في الشوط الثالث، لكنه رد الكسر في الرابع وأضاف العاشر الى رصيده، على رغم أنه أضاع في الأخير محاولتين لحسم المجموعة، قبل أن ينجح في المحاولة الثالثة.

أما المجموعة الثالثة الفاصلة، فصبت بشكل كامل لصالح تييم الذي أنهاها في أقل من 40 دقيقة، بعدما كسر إرسال تسيتسيباس في الشوطين الثاني والرابع وتمكن من التقدم بخمسة أشواط نظيفة.

وحقق النمساوي فوزه الرابع على اليوناني في سادس مواجهة مباشرة بينهما.