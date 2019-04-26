دورة برشلونة: نيشيكوري الى نصف النهائي لملاقاة ميدفيديف

وبعد فوزه على الأميركي تايلور فريتز في الدور الاول، وتغلبه على النجم الصاعد الكندي فليكس أوجيه-ألياسيم، تخلص في الدور ربع النهائي من كارباييس باينا المصنف 104 عالميا الذي لا يعكس ترتيبه العالمي مستواه الحقيقي.

وأجبر كارباييس الذي يعتبر من اللاعبين المتخصصين بالملاعب الترابية، نيشيكوري الفائز باللقب عامي 2014 و2015، على تقديم أفضل مستوياته والصراع على كل نقطة، منهيا المجموعة الاولى 6-4 قبل أن يكسر ارسال منافسه والنتيجة 6-5 لصالحه في الثانية ويحسم بالتالي المباراة.

ويلعب الياباني الذي حقق فوزه الـ22 في برشلونة، في الدور نصف النهائي مع الروسي دانييل ميدفيديف السابع والفائز على التشيلي نيكولاس خاري الـ81 عالميا 6-3 و6-4.

وتعد المباراة المقبلة لنيشيكوري الذي بلغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات الغراند سلام، الموسم الماضي، اختبارا مهما بعد تراجع مستواه في الاسابيع الماضية.

وسبق لنيشيكوري أن تغلب على ميدفيديف في نهائي دورة بريزبين الاسترالية على ملاعب صلبة في بداية العام الحالي، وفي مباراتين من اللقاءات الثلاثة الاخيرة بينهما، وسيحاول التخلص من عقبة الروسي في سعيه لإحراز لقبه الثاني هذا العام.

ويبدو أن نيشيكوري استعاد حيويته على الملاعب الترابية الإسبانية، بعد سلسلة من النتائج السيئة منذ خوضه نصف نهائي دورة روتردام الهولندية في شباط/ فبراير الماضي، إذ فاز مرتين مقابل أربع هزائم، منها خروجه من الدور الثاني في دورة مونتي كارلو الفرنسية أمام الفرنسي بيار-أوغ هيربير.