وضرب تييم موعداً في النهائي مع الروسي دانييل ميدفيديف السابع والفائز على الياباني كي نيشيكوري الرابع 6-4 و3-6 و7-5.

وفي أحد أفضل أيامه نجح تييم في جميع محاولاته بمواجهة "الماتادور" الإسباني، ووجه كراته الى زوايا الملعب في وقت كان يبدو أنه تحت ضغوطات نادال الذي راكم الأخطاء المزدوجة في المجموعة الاولى، لدرجة أنه ارتكب خطأين مزدوجين في شوط واحد ومنح فرصة كسر ارساله الى النمسوي 3-2.

وفي المجموعة الثانية نجح تييم في كسر ارسال الاسباني في الشوط الثالث ليتقدم 3-2، لكن نادال عاد إلى أجواء اللقاء وحصل على ثلاث فرص لكسر ارسال تييم والنتيجة تشير الى 5-4، غير أن النمسوي رد بقوة واستعاد تقدمه وحسم المجموعة لصالحه وبالتالي المباراة.

وسقط نادال للمرة الثانية في الدور نصف النهائي بعد اسبوع من خروجه من المرحلة ذاتها من دورة مونتي كارلو أمام الإيطالي فابيو فونييني، وهو كان يسعى لتضميد جراحه واستعادة ثقته بنفسه قبل شهر من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني دورات الغراند سلام.

وكان نادال، حامل اللقب 11 مرة آخرها في الاعوام الثلاثة الماضية، يمني النفس برفع عدد ألقابه في برشلونة إلى 12، غير أنه واجه لاعبا متشوقا للثأر منه إذ خسر أمام الإسباني في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الموسم الماضي، ونهائي برشلونة 2017.

ويسعى تييم للفوز بلقبه الثاني هذا العام، بعد الأول في دورة إنديان ويلز في آذار/مارس الماضي.

أول نهائي على الملاعب الترابية

وتأهل ميدفيديف (23 عاما) إلى أول نهائي في مسيرته على الملاعب الترابية بتخطيه نيشيكوري 6-4 و3-6 و7-5.

وحرم الروسي منافسه نيشيكوري من الوصول إلى المباراة النهائية في برشلونة للمرة الرابعة، بعدما سبق له أن فاز باللقب عامي 2014 و2015 وخسر نهائي 2016 أمام نادال.

وفاز ميديفيدف بالمجموعة الاولى، ولكن بعدما حسم نيشيكوري المجموعة الثانية لصالحه، عمد الروسي إلى تحطيم مضربه بضربه بالارض.

ونجح نيشيكوري في كسر ارسال منافسه في الشوط الاول للمجموعة الثالثة، لكن رد الروسي لم يتأخر ليعادل النتيجة 2-2.

وأنقذ نيشيكوري 3 كرات لكسر ارساله في الشوط السادس، قبل أن يحصل ميدفيديف على فرصة لكسر ارسال منافسه في الشوط الثاني عشر ويفوز به وبالتالي بالمباراة.

وثأر ميديفديف من نيشيكوري الذي كان أسقطه في نهائي دورة بريزبين الاسترالية في كانون الثاني/يناير الماضي.