دورة برشلونة: تسيتسيباس وألكاراس في ربع النهائي



ويلتقي تسيتسيباس، المصنف ثانياً في الدورة، في ربع النهائي مع الأسترالي أليكس دي مينور الثامن على الدورة الذي بلغ هذا الدور دون أن يلعب مستفيداً من انسحاب منافسه البلغاري غريغور ديميتروف الحادي عشر.



واستغل اليوناني الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها الكندي الرابع عشر في الدورة (12 خطأ مزدوجاً في الإرسال) وأنهى المباراة في صالحه ساعة و17 دقيقة.



ويأمل تسيتسيباس في تعويض خيبة دورة مونتي كارلو للماسترز التي توّج بها في العامين السابقين، عندما انتهى مشواره عند الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي.



وبلغ الدور ذاته الايطالي يانيك سينر الرابع في الدورة بتغلبه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا السادس عشر في برشلونة 6-1 و4-6 و6-3.



ويلتقي سينر في ربع النهائي مع مواطنه لورنتسو موزيتي التاسع الفائز على البريطاني كامرون نوري السابع 3-6 و6-4 و6-1.



وتغلب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا العاشر على الفنلندي إميل روسوفيوري 6-4 و7-5، وينتظر مواطن كارلوس ألكاراس الأول وحامل اللقب الذي تجاوز روبرتو باوتيستا أغوت الثالث عشر بمجموعتين نظيفتين 6-3، 7-5.