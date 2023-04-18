دورة برشلونة: ألكاراث يعود بقوة ويرافق رود وفوكينا إلى ثمن النهائي

وضرب ألكاراث بقوة في أول مباراة له في الدورة بتغلبه على البرتغالي نونو بورغيش 6-3 و6-1 في 62 دقيقة في أول مواجهة بينهما.

وكان ألكاراث أعلن انسحابه من دورة مونتي كارلو الأسبوع الماضي بسبب التهاب في مفاصل يده اليسرى وتعب عضلي تعرض لهما في مباراته الاخيرة في دور ميامي لماسترز الألف مطلع الشهر الحالي عندما جرد من اللقب بخسارته امام الايطالي يانيك سينر في نصف النهائي.

وكسب ألكاراث، المتوج في دورة إنديان ويلز الأميركية أواخر الشهر الماضي، خمسة أشواط متتالية في المجموعة الاولى وتقدم 5-1، قبل أن يخسر شوطين متتاليين بينهما إرساله في الشوط الثامن حيث قلص البرتغالي النتيجة الى 3-5، لكن الإسباني كسب الشوط التاسع وأنهى المجموعة في صالحه 6-3 في 34 دقيقة.

وتابع ألكاراث أفضليته في المجموعة الثانية وكسب ثلاثة أشواط متتالية متقدما 3-0، قبل أن يكسب بورغيش شوطه الوحيد في المجموعة مقلصا الفارق الى 1-3، ثم كسب بعدها ألكاراس ثلاثة أشواط متتالية منهيا المجموعة في صالحه 6-1 في 28 دقيقة.

ويلتقي ألكاراث في الدور ثمن النهائي مع أحد مواطنيه روبرتو باوتيستا أغوت الثالث عشر أو برنابي ساباتا ميراييس.

وكان رود وفوكينا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوز الأول على الأميركي بن شيلتون 6-2 و7-6 (7-1)، والثاني على الأرجنتيني توماس إتشيفيري 6-3 و6-3 الثلاثاء في الدور الثاني.

وضرب رود الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ16 الأوائل، موعدا في الدور المقبل مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الخامس عشر أو الإيطالي فرانشيسكو باسارو الفائز على الإسباني فرناندو فيرداسكو 6-1 و6-1.

ويلعب دافيدوفيتش في ثمن النهائي مع الأميركي فرانسيس تيافو الخامس أو الفنلندي إميل روسوفيوري.

وفي الدور الأول، فاز الإيطالي ماتيو أرنالدي على الإسباني خاومي كونار 6-3 و6-4، والروسي ألكسندر شيفتشنكو على الإيطالي لورنتسو جوستينو 6-2 و6-2، والإكوادوري إميليو غوميس على الإسباني ألبرت راموس 6-3 و1-6 و6-4.

كما فاز الأرجنتيني بدرو كاشين على الهولندي جييس براوفر 6-3 و7-5، والأرجنتيني دييغو شفارتسمان على الصيني ييبينغ وو 6-2 و6-2، والبلجيكي دافيد غوفان على الإسباني فيليسيانو لوبيس 7-6 (7-3) و6-7 (4-7) و6-0.

