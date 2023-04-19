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دورة بانيا لوكا: دجوكوفيتش بصعوبة إلى ربع النهائي

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تخطى الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميًا خسارته المجموعة الأولى أمام الفرنسي المغمور لوكا فان اشي، ليخرج فائزاً 6-7 (4-7) و6-3 و6-2 الأربعاء في الدور الثاني من دورة بانيا لوكا البوسنية في كرة المضرب.

Reuters

وخاض الفرنسي البالغ من العمر 18 عاما مباراته ضد المخضرم الصربي من دون عقدة نقص، منتشيًا من تغلبه على المخضرم الآخر السويسري ستان فافرينكا في الدور السابق ونجح في حسم المجموعة الاولى في صالحه بعد ان سنحت لديوكوفيتش ثلاث فرص لانهائها في مصلحته.

ويعاني دجوكوفيتش من اصابة في ذراعه اليمنى وهو كان خرج من الدور ثمن النهائي لدورة مونتي كارلو للماسترز الأسبوع الماضي بخسارته أمام الايطالي لورنتسو موزيتي.

ووجد نولي إيقاعه في المجموعة الثانية ليفوز بها معادلاً النتيجة.

وفي المجموعة الثالثة، نجح الفرنسي في كسر إرسال منافسه في مطلعها لكن الصربي رد التحية مباشرة قبل أن يكسر إرسال منافسه مجدداً ويتقدم 3-1 وحافظ على تقدمه حتى النهاية لينهي المباراة في ساعتين ونصف.

ويلتقي دجوكوفيتش في ربع النهائي مع الفائز من مباراة مواطنه دوشان لايوفيتش أو الفرنسي غريغوار بارير.
                  
 

نوفاك دجوكوفيتش
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