دورة بانيا لوكا: دجوكوفيتش بصعوبة إلى ربع النهائي

وخاض الفرنسي البالغ من العمر 18 عاما مباراته ضد المخضرم الصربي من دون عقدة نقص، منتشيًا من تغلبه على المخضرم الآخر السويسري ستان فافرينكا في الدور السابق ونجح في حسم المجموعة الاولى في صالحه بعد ان سنحت لديوكوفيتش ثلاث فرص لانهائها في مصلحته.

ويعاني دجوكوفيتش من اصابة في ذراعه اليمنى وهو كان خرج من الدور ثمن النهائي لدورة مونتي كارلو للماسترز الأسبوع الماضي بخسارته أمام الايطالي لورنتسو موزيتي.

ووجد نولي إيقاعه في المجموعة الثانية ليفوز بها معادلاً النتيجة.

وفي المجموعة الثالثة، نجح الفرنسي في كسر إرسال منافسه في مطلعها لكن الصربي رد التحية مباشرة قبل أن يكسر إرسال منافسه مجدداً ويتقدم 3-1 وحافظ على تقدمه حتى النهاية لينهي المباراة في ساعتين ونصف.

ويلتقي دجوكوفيتش في ربع النهائي مع الفائز من مباراة مواطنه دوشان لايوفيتش أو الفرنسي غريغوار بارير.



