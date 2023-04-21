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تنس المحترفين

دورة بانيا لوكا: خروج دجوكوفيتش

خسر الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً بشكل مفاجىء أمام مواطنه دوشان لايوفيتش 4-6 و6-7 (6-8) الجمعة في الدور ربع النهائي من دورة لوكا بانيا البوسنية في كرة المضرب.

Reuters

ورسمت الخسارة علامة استفهام كبيرة حول مستوى دجوكوفيتش قبل شهر من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية لا سيما بأنه يعاني من إصابة في المرفق.

وسبق لدجوكوفيتش أن عانى للتخلص من الفرنسي المغمور لوكا فان أش واحتاج إلى ثلاث مجموعات للتغلب عليه في مستهل مشواره في هذه الدورة.

وكان دجوكوفيتش أهدر أربعة أشواط فقط في مواجهتين سابقتين ضد لايوفيتش قبل أن يتعرض لخسارته الأولى أمام المصنف 70 عالمياً.

وبعد أن خسر المجموعة الأولى، أهدر دجوكو ثلاث فرص لحسم المجموعة الثانية في صالحه في الجولة الفاصلة ليفتح في المجال أمام عودة منافسه للخروج فائزاً.

وبلغ الروسي أندري روبليف المصنف ثانياً الدور نصف النهائي بفوزه على البوسني دامير دجمهور المشارك ببطاقة دعوة 7-5 و6-3 الجمعة.
 

دجوكوفيتش أندري روبليف
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