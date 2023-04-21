دورة بانيا لوكا: خروج دجوكوفيتش

ورسمت الخسارة علامة استفهام كبيرة حول مستوى دجوكوفيتش قبل شهر من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية لا سيما بأنه يعاني من إصابة في المرفق.



وسبق لدجوكوفيتش أن عانى للتخلص من الفرنسي المغمور لوكا فان أش واحتاج إلى ثلاث مجموعات للتغلب عليه في مستهل مشواره في هذه الدورة.



وكان دجوكوفيتش أهدر أربعة أشواط فقط في مواجهتين سابقتين ضد لايوفيتش قبل أن يتعرض لخسارته الأولى أمام المصنف 70 عالمياً.

وبعد أن خسر المجموعة الأولى، أهدر دجوكو ثلاث فرص لحسم المجموعة الثانية في صالحه في الجولة الفاصلة ليفتح في المجال أمام عودة منافسه للخروج فائزاً.

وبلغ الروسي أندري روبليف المصنف ثانياً الدور نصف النهائي بفوزه على البوسني دامير دجمهور المشارك ببطاقة دعوة 7-5 و6-3 الجمعة.

