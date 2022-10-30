دورة بازل: لقب ثالث في ثلاثة أسابيع لأوجيه-ألياسيم



ويبدو أن أوجيه-ألياسيم، المصنف تاسعاً عالمياً، تخلص تماماً من عقدة المباريات النهائية التي سقط فيها ثماني مرات متتالية، قبل أن يبتسم الحظ له هذا الموسم بفوزه بأربعة ألقاب، بينها ثلاثة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة في دورة فلورنسا ثم أنفير، وصولاً الى دورة بازل التي اصطدم فيها بالإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالمياً لكنه تخطاه السبت في نصف النهائي.

وأضاف الكندي البالغ 22 عاماً هذه الألقاب الثلاثة إلى تتويجه في شباط/فبراير الماضي بطلاً لدورة روتردام، رافعاً الأحد عدد انتصاراته المتتالية إلى 13، ما سمح له بالاقتراب من حسم تأهله إلى بطولة "أيه تي بي" الختامية التي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

ووضع أوجيه-ألياسيم حداً لمسلسل انتصارات رونه (19 عاماً) عند 9 على التوالي، لكن هذه الخسارة لن تحول دون تواجد الدنماركي في نادي العشرين الأوائل لتنصيف رابطة المحترفين الذي يصدر الإثنين، وذلك لأول مرة في مسيرته الشابة.