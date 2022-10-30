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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس المحترفين

دورة بازل: لقب ثالث في ثلاثة أسابيع لأوجيه-ألياسيم

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اختتم الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم شهراً رائعاً على الصعيد الشخصي بإحرازه ثالث لقب في ثلاثة أسابيع، وذلك بالفوز على الدنماركي هولغر رونه 6-3 و7-5 الأحد في نهائي دورة بازل السويسرية لكرة المضرب.

Reuters


ويبدو أن أوجيه-ألياسيم، المصنف تاسعاً عالمياً، تخلص تماماً من عقدة المباريات النهائية التي سقط فيها ثماني مرات متتالية، قبل أن يبتسم الحظ له هذا الموسم بفوزه بأربعة ألقاب، بينها ثلاثة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة في دورة فلورنسا  ثم أنفير، وصولاً الى دورة بازل التي اصطدم فيها بالإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالمياً لكنه تخطاه السبت في نصف النهائي.

وأضاف الكندي البالغ 22 عاماً هذه الألقاب الثلاثة إلى تتويجه في شباط/فبراير الماضي بطلاً لدورة روتردام، رافعاً الأحد عدد انتصاراته المتتالية إلى 13، ما سمح له بالاقتراب من حسم تأهله إلى بطولة "أيه تي بي" الختامية التي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

ووضع أوجيه-ألياسيم حداً لمسلسل انتصارات رونه (19 عاماً) عند 9 على التوالي، لكن هذه الخسارة لن تحول دون تواجد الدنماركي في نادي العشرين الأوائل لتنصيف رابطة المحترفين الذي يصدر الإثنين، وذلك لأول مرة في مسيرته الشابة.

تنس بازل فيليكس أوجييه-ألياسيم
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