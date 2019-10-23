دورة بازل: فافرينكا إلى الدور الثاني

ويحتل فافرينكا الذي بلغ نهائي دورة انتويرب البلجيكية الأسبوع الماضي، المركز الخامس عشر في سباق نهاية الموسم للمشاركة في البطولة المقررة في لندن. وبمقدور السويسري الحصول على 1500 نقطة بحال تتويجه في بطولتي بازل وباريس للماسترز الاسبوع المقبل.

وقد تأهل ستة لاعبين من أصل ثمانية إلى البطولة الختامية.

وحسم فافرينكا (34 عاماً) كل مجموعة مع الأوروغوياني المصنف 45 عالمياً بضربة إرسال ساحقة "ايس"، ليبلغ الدور الثاني بعد 67 دقيقة.

قال فافرينكا الذي خسر 9 نقاط فقط على إرساله في 10 أشواط "كان الأمر رائعاً بالنسبة لمباراة أولى... تحركت وأرسلت جيداً، كنت مركزاً جداً. أنا سعيد للتأهل بمجموعتين".

ويخوض فافرينكا دورة بازل للمرة الرابعة عشرة في مسيرته، وقد حقق 12 فوزاً مقابل 13 خسارة، وهو يلتقي في المباراة المقبلة الأميركي فرانسيس تيافوي.

وقال حامل لقب ثلاث بطولات كبرى إن خسارته أمام البريطاني العائد آندي موراي في نهائي انتويرب كانت مفيدة "ساعدتني انتويرب اليوم، حصلت على الثقة في طريقة لعبي".

لكنه رفض التحدث عن حظوظ تأهله إلى بطولة الماسترز "أنا بعيد جداً جداً، لذا لا أفكر في الأمر على الاطلاق".

وبقي البلجيكي دافيد غوفان أيضاً ضمن الصراع على لندن، بفوزه على بطل فلاشينغ ميدوز 2014 الكرواتي مارين تشيليتش 6-4 و6-4.

واستهل غوفان هذا الأسبوع في المركز العاشر الموقت، وهو يتنافس مع الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن راهناً والإسباني روبرتو باوتيستا اغوت التاسع.

وبعد 73 دقيقة من المنافسة، حقق غوفان فوزه الاول على تشيليتش بعد 3 خسارات متتالية.

وفرض الليتواني ريكارداس بيرانكيس مواجهة مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث بعد فوزه على الاسباني بابلو اندوخار 6-1 و6-1.