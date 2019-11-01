وقدّم دجوكوفيتش، حامل لقب الدورة أربع مرات، مباراة رائعة وردّ بأفضل طريقة ممكنة اعتباره لخسارته أمام اليوناني في ربع نهائي دورة شنغهاي، ثامن دورات الماسترز، عندما جرّده من اللقب.

واحتاج دجوكوفيتش إلى 58 دقيقة فقط لتحقيق فوزه الثاني في أربع مواجهات مع تسيتسيباس، والثالثة بينهما هذا العام بعدما فاز الصربي في نهائي دورة مدريد للماسترز، فيما كان اليوناني حسم المواجهة الأولى بينهما في ثمن نهائي دورة مونتريال الكندية العام الماضي.

وضرب دجوكوفيتش بقوة في المجموعة الأولى وتقدم 5-صفر قبل أن ينهيها في صالحه 6-1، ثم تابع تفوقه في الثانية وكسبها 6-2.

وقال دجوكوفيتش "لقد كانت حقا مباراة جيدة لي اليوم"، مضيفا "طيلة الأسبوع وعلى مدار السنة هنا، من الرائع اللعب في باريس".

وأبقى دجوكوفيتش الذي سيخسر صدارة التصنيف العالمي الإثنين المقبل لصالح الإسباني رافاييل نادال الذي يلعب مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا لاحقا في ربع نهائي الدورة الباريسية، على آماله في إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للعام السادس ومعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة الأميركي بيت سامبراس، علما بأن الإسباني سيحسم صراع الصدارة في حال تتويجه بلقب دورة باريس الذي لم يسبق له إحرازه في مسيرته الاحترافية.

ديميتروف يواصل مشواره

وفي الدور المقبل، يلتقي دجوكوفيتش مع البلغاري غريغور ديميتروف المصنف 27 عالميا وأول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه على التشيلي كريستيان غارين 6-2 و7-5.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ديميتروف (28 عاما) الدور نصف النهائي في دورة باريس، وواصل مشواره الرائع بها عقب إقصائه النمساوي دومينيك تييم الخامس عالميا من ثمن النهائي الخميس.

ويتفوق دجوكوفيتش على ديميتروف في المواجهات المباشرة بينهما حيث فاز ثمان مرات مقابل خسارة واحدة.

وقال دجوكوفيتش عن مواجهة ديميتروف "ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد"، مضيفا "لدي الكثير من الاحترام له. لديه الكثير من الموهبة وسريع جدا. لكن لدي ثقة كبيرة بعد المباراة التي لعبتها اليوم".

ويلعب لاحقا أيضا الفرنسي غايل مونفيس الثالث عشر مع الكندي دينيس شابوفالوف.

