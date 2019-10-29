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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

دورة باريس: حامل اللقب يودّع من الدور الثاني

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ودّع الروسي كارين خاتشانوف حامل اللقب المصنف ثامنا (عالمياً) دورة باريس لكرة المضرب، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، من الدور الثاني بخسارته أمام الألماني يان-لينارد شتروف 6-7 (5-7) و6-3 و5-7 الثلاثاء.

AFP

وهي المباراة الأولى لخاتشانوف في الدورة كونه أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ16 الأوائل.

وكان خاتشانوف (23 عاما) فجر مفاجأة من العيار الثقيل في النسخة الأخيرة عندما توج باللقب على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش 7-5 و6-4.

ويلعب شتروف (29 عاما) في الدور الثالث مع الفائز في المباراة بين الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا المشارك ببطاقة دعوة والإيطالي ماتيو بيريتيني العاشر (في الدورة).

وحجز الفرنسي كورنتين موتيه بطاقته إلى الدور الثاني بفوزه على الصربي دوسان لايوفيتش 6-4 و1-6 و6-3، ليضرب موعدا مع دجوكوفيتش المصنف أول.

وبلغ الدور الثاني أيضا الأسترالي أليكس دي ميناور بفوزه على الصربي لاسلو دييري 6-1 و6-4، والأميركي تايلور فريتز بتغلبه على مواطنه فرانسيس تيافوي 7-6 (8-6) و3-6 و6-4، والبريطاني كايل إدموند بفوزه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-4 و6-3.

وفي الدور الثاني، يلعب دي ميناور مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت التاسع، وفريتز مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع، وإدموند مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع عشر.

واضطر الفرنسي جيل سيمون إلى الانسحاب من مباراته ضد الكندي دينيس شابوفالوف بسبب الاصابة في عضلات المحالب عندما كانت النتيجة 2-2 في المجموعة الأولى.

ويلتقي شابوفالوف في الدور الثاني مع الإيطالي فابيو فونييني الحادي عشر.

                                  

كارين خاتشانوف
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