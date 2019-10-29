وهي المباراة الأولى لخاتشانوف ومدفيديف في الدورة كونهما أعفيا من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ16 الأوائل.

وكان خاتشانوف (23 عاما) فجر مفاجأة من العيار الثقيل في النسخة الأخيرة عندما توج باللقب على حساب المصنف أول عالميا حاليا الصربي نوفاك دجوكوفيتش 7-5 و6-4.

ويلعب شتروف (29 عاما) في الدور الثالث مع الفائز في المباراة بين الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا المشارك ببطاقة دعوة والإيطالي ماتيو بيريتيني العاشر.

وفي المباراة الثانية، أوقف شاردي المصنف 65 عالميا والصاعد من التصفيات سلسلة من ست مباريات نهائية متتالية لمدفيديف عندما تغلب عليه 4-6 و6-2 و6-4 في ساعتين وست دقائق.

واستهل مدفيديف، وصيف بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية حيث خسر أمام الإسباني رافاييل نادال، المباراة بطريقة جيدة وحسم المجموعة الأولى 6-4، لكنه خسر الثانية بسهولة 2-6.

وأنقذ شاردي ثماني كرات في الأشواط الثلاثة الأولى من إرساله في المجموعة الحاسمة، فتوترت أعصاب الواعد الروسي الذي خسر إرساله في الشوط السابع 3-4. وسنحت فرصة أمام مدفيديف لكسر إرسال الفرنسي في الشوط العاشر وإدراك التعادل لكن دون جدوى حيث تمكن شاردي من قلب الطاولة وكسب الشوط العاشر لينهي المجموعة 6-4.

ويلتقي شاردي في الدور الثالث مع الأميركي جون إيسنر أو التشيلي كريستيان غارين.

وحجز الفرنسي كورنتين موتيه بطاقته إلى الدور الثاني بفوزه على الصربي دوسان لايوفيتش 6-4 و1-6 و6-3، ليضرب موعدا مع دجوكوفيتش المصنف أول.

وبلغ الدور الثاني أيضا الأسترالي أليكس دي مينور بفوزه على الصربي لاسلو دييري 6-1 و6-4، والأميركي تايلور فريتز بتغلبه على مواطنه فرانسيس تيافوي 7-6 (8-6) و3-6 و6-4، والبريطاني كايل إدموند بفوزه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-4 و6-3، والبلغاري غريغور ديميتروف بتغلبه على الفرنسي أوغو هومبير 4-6 و6-1 و6-2.

وفي الدور الثاني، يلعب دي مينور مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت التاسع، وفريتز مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع، وإدموند مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع عشر، وديميتروف مع البلجيكي دافيد غوفان الثاني عشر.

واضطر الفرنسي جيل سيمون إلى الانسحاب من مباراته ضد الكندي دينيس شابوفالوف بسبب الاصابة في عضلات المحالب عندما كانت النتيجة 2-2 في المجموعة الأولى.

ويلتقي شابوفالوف في الدور الثاني مع الإيطالي فابيو فونييني الحادي عشر.

