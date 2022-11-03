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كأس العالم FIFA قطر 2022™
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دورة باريس-بيرسي: ألكاراث إلى ربع النهائي

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بلغ الاسباني كارلوس ألكاراث المصنف أول عالمياً الدور ربع النهائي من دورة باريس-بيرسي للماسترز في كرة المضرب بفوزه السهل على البلغاري غريغور ديميتروف 6-1 و6-3 الخميس في مدى 71 دقيقة.

Reuters


وكان ألكاراث استهل مشواره في هذه الدورة بفوز سريع أيضاً على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-4 في ساعة و15 دقيقة الأربعاء.

ويلتقي ألكاراث في الدور التالي مع الروسي أندريه روبليف أو الدنماركي الشاب هولغر رونه.

أنهى ألكاراث المجموعة الأولى بسهولة بالغة 6-1، لكن البلغاري استعاد توازنه في الثانية وتقدم 3-1  كاسراً إرسال الإسباني، لكن الأخير رد بقوة من خلال فوزه بالأشواط الخمسة التالية ليحسم المباراة في صالحه.

وقال ألكاراث بعد الفوز: "لم يكن منافسي في يومه، لم يقدم أفضل عروضه، أما أنا فقدمت عرضاً جيداً".

كارلوس ألكاراث دورة باريس-بيرسي
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