دورة باريس-بيرسي: ألكاراث إلى ربع النهائي



وكان ألكاراث استهل مشواره في هذه الدورة بفوز سريع أيضاً على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-4 في ساعة و15 دقيقة الأربعاء.



ويلتقي ألكاراث في الدور التالي مع الروسي أندريه روبليف أو الدنماركي الشاب هولغر رونه.



أنهى ألكاراث المجموعة الأولى بسهولة بالغة 6-1، لكن البلغاري استعاد توازنه في الثانية وتقدم 3-1 كاسراً إرسال الإسباني، لكن الأخير رد بقوة من خلال فوزه بالأشواط الخمسة التالية ليحسم المباراة في صالحه.



وقال ألكاراث بعد الفوز: "لم يكن منافسي في يومه، لم يقدم أفضل عروضه، أما أنا فقدمت عرضاً جيداً".