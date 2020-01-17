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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين

دورة أوكلاند: نهائي فرنسي بين بير وأومبير

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يجمع نهائي دورة أوكلاند النيوزيلندية لكرة المضرب لاعبين فرنسيين بعد تأهل بنوا بير والشاب أوغو أومبير الجمعة من نصف النهائي.

AFP

وتغلب بير المصنف خامسا على البولندي هوبرت هوركاش السادس 6-4 و6-7 (1-7) و6-2، وأومبير الذي بلغ أول نهائي له على حساب الأميركي جون إيسنر الرابع 7-6 (7-5) و6-4.

وقال بير "سأستمتع بمواجهة أوغو في النهائي. هذا أمر مميز بين لاعبين فرنسيين".

وفيما كان فوز بير صعبا بعد خسارته المجموعة الثانية بالشوط الفاصل، لم يمنح أومبير (21 عاما) أي فرصة للأميركي المخضرم إيسنر (34 عاما)، إذ لم يتمكن الأخير من الحصول على فرصة لكسر إرسال خصمه الفرنسي وفشل بمتابعة المشوار نحو لقب ثالث في أوكلاند بعد 2010 و2014.

وكان إيسنر صاحب الارسالات الصاروخية قد جرّد مواطنه تينيس ساندغرين من اللقب في ثمن النهائي.
 

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