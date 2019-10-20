دورة أنفير: موراي يحرز اللقب الأول منذ 2017

أحرز المصنف أول عالميا سابقا البريطاني أندي موراي لقبه الأول في منافسات الفردي لدورات محترفي كرة المضرب منذ 2017، بتغلبه الأحد في نهائي أنفير البلجيكية على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بثلاث مجموعات.

وأنهى موراي المباراة متفوقا بنتيجة 3-6، 6-4 و6-4، ليحقق لقبه الأول منذ دورة دبي في العام 2017، والـ46 في مسيرته الاحترافية.

ويأتي اللقب بعد أشهر من خضوع موراي في مطلع العام الحالي لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الورك، كان قد رجح أن تدفعه الى الاعتزال.

وكان موراي (32 عاما) الذي دفعه الابتعاد لأشهر عن الملاعب للتراجع الى المركز 243 عالميا، يخوض النهائي الأول له منذ دبي 2017.

واحتاج البريطاني الى ساعتين و27 دقيقة للتغلب على منافسه السويسري الذي عانى بدوره أيضا من الإصابات لاسيما في الركبة خلال مسيرته الاحترافية، ويعود لقبه الأخير الى أيار/مايو 2017 في دورة جنيف.