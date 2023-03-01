دورة أكابولكو: ألكاراث ينسحب بداعي الإصابة



وانسحب أيضًا البريطاني كاميرون نوري بداعي الإرهاق بعد أن تواجه اللاعبان في نهائيين على التوالي، إذ توج الإسباني في بوينوس أيرس قبل أسبوعين قبل أن يثأر منه البريطاني في نهائي ريو دي جانيرو الأحد الماضي.

غرّد ألكاراث "للأسف لن أتمكن من اللعب في أكابولكو. لدي إجهاد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن ما سيبعدني لعدة أيام، وفقًا للفحوصات التي أجريناها هذا الصباح".

وتابع "أنا حزين حقًا لأنني لا أستطيع المنافسة هنا، ولكن حان الوقت الآن للتفكير في التعافي والاستعداد في أسرع وقت ممكن. آمل أن أراكم جميعا قريبًا".

واحتاج ابن الـ19 عامًا إلى العلاج خلال المجموعة الثانية من نهائي ريو وتضميد فخذه قبل أن يخسر تقدمه بمجموعة ومعها المباراة 7-5، 4-6، 5-7.

وفي أبرز المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي، الإيطالي ماتيو بيريتيني بفوزه على السلوفاكي أليكس مولكان 6-0، 1-0 ثم انسحاب الأخير والأسترالي أليكس دي مينور بفوزه على المكسيكي رودريغو باتشيكو مينديس 6-1، 6-2.





