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كأس الاتحاد الإنكليزي
تنس المحترفين

دورة أكابولكو: ألكاراث ينسحب بداعي الإصابة

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انسحب الإسباني كارلوس ألكاراث، المصنف ثانيًا عالميًا، من دورة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب (500 نقطة) بداعي إصابة في فخذه، وفق ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

Reuters


وانسحب أيضًا البريطاني كاميرون نوري بداعي الإرهاق بعد أن تواجه اللاعبان في نهائيين على التوالي، إذ توج الإسباني في بوينوس أيرس قبل أسبوعين قبل أن يثأر منه البريطاني في نهائي ريو دي جانيرو الأحد الماضي.

غرّد ألكاراث "للأسف لن أتمكن من اللعب في أكابولكو. لدي إجهاد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن ما سيبعدني لعدة أيام، وفقًا للفحوصات التي أجريناها هذا الصباح".

وتابع "أنا حزين حقًا لأنني لا أستطيع المنافسة هنا، ولكن حان الوقت الآن للتفكير في التعافي والاستعداد في أسرع وقت ممكن. آمل أن أراكم جميعا قريبًا".

واحتاج ابن الـ19 عامًا إلى العلاج خلال المجموعة الثانية من نهائي ريو وتضميد فخذه قبل أن يخسر تقدمه بمجموعة ومعها المباراة 7-5، 4-6، 5-7.

وفي أبرز المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي، الإيطالي ماتيو بيريتيني بفوزه على السلوفاكي أليكس مولكان 6-0، 1-0 ثم انسحاب الأخير والأسترالي أليكس دي مينور بفوزه على المكسيكي رودريغو باتشيكو مينديس 6-1، 6-2.

                  
                  
 

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