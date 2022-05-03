دجوكوفيتش يواصل تفوقه التام على مونفيس

وكانت المواجهة الرقم 18 بين اللاعبين وقد حسمها دجوكوفيتش جميعها في صالحه، وسيلتقي في الدور التالي مع البريطاني المخضرم أندي موراي أو الكندي دينيس شابوفالوف.

وتوقفت المباراة قرابة نصف ساعة بسبب تساقط الأمطار عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل اللاعبين 2-2 في المجموعة الأولى قبل أن تستكمل وينهيها الصربي في ساعة و28 دقيقة.

ولا يزال الصربي يبحث عن إيقاعه بعد غيابه عن القسم الأول من العام الحالي بسبب تداعيات عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير لعدم تلقيه اللقاح.

فقد خرج من الدور الأول في دورة مونتي كارلو أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بثلاث مجموعات، ثم بلغ نهائي دورة بلغراد على أرضه قبل أن يخسر بسيناريو مماثل في النهائي أمام الروسي أندري روبليف الذي فاز بالمجموعة الثالثة الحاسمة بنتيجة 6-0.

واعترف دجوكوفيتش بأنه في حاجة إلى بعض الوقت لاستعادة مستواه السابق بقوله "يتعيّن عليّ أن أتحلى بالصبر. لا شك بأن قلّة خوض المباريات أثّر على قدرتي في اللعب على مستوى معين"، مشيراً إلى أنه يركز في الوقت الحالي على "اللياقة البدنية والتحمل".