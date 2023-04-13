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دجوكوفيتش يغادر بطولة مونتي كارلو ماسترز

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غادر الصربي نوفاك دجوكوفيتش بطولة مونتي كارلو ماسترز من دورها ثمن النهائي بخسارته على يد الإيطالي موزيتي اليوم الخميس.

Reuters

وتفوّق اللاعب الإيطالي على دجوكوفيتش بمجموعتين لواحدة 4-6 و7-5 و6-4.

واستغرق فوز الشاب الإيطالي صاحب الـ21 عاماً قرابة ساعتين و56 دقيقة.

وسيواجه موزيتي مواطنه سينر في ربع النهائي بعد فوز الأخير على البولندي هوركاتش بمجموعتين لواحدة أيضاً.

نوفاك دجوكوفيتش دورة مونتي كارلو
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