دجوكوفيتش يغادر بطولة مونتي كارلو ماسترز

من قبل beIN SPORTS April 13, 2023 19:46 غادر الصربي نوفاك دجوكوفيتش بطولة مونتي كارلو ماسترز من دورها ثمن النهائي بخسارته على يد الإيطالي موزيتي اليوم الخميس.