دجوكوفيتش يعود بقوة في أول مباراة منذ ترحيله من أستراليا

وخلافاً لمواجهتهما في حزيران/يونيو خلال الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس حين فاز الإيطالي البالغ 19 عاماً بالمجموعتين الأولين وأجبر منافسه على بذل جهد هائل للعودة من بعيد في طريقه للفوز باللقب للمرة الثانية، لم يجد دجوكوفيتش هذه المرة صعوبة تذكر في حسم اللقاء والتأهل إلى الدور الثاني حيث سيلتقي الفائز من مباراة الروسي كارن خاتشانوف والروسي أليكس دي مينور.

وبدأ دجوكوفيتش اللقاء بقوة وتقدم 3-1 بعد انتزاعه الشوط الرابع على إرسال منافسه، ما مهد الطريق لحسم المجموعة الأولى من دون مقاومة تذكر، ثم كرر الأمر في مستهل الثانية حين انتزع الشوط الثالث على إرسال الإيطالي ليتقدم 2-1 ثم كان قريباً من خسارة الشوط السادس ثلاث مرات على إرساله لكنه أنقذ الموقف وتقدم 4-2 في طريقه لحسم اللقاء في ساعة و14 دقيقة.

وكان دجوكوفيتش، الباحث عن لقب سادس في دبي بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2020، يخوض مباراته الأولى منذ 3 كانون الأول/ديسمبر حين خسر في مدريد مع منتخب بلاده ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس ديفيس، وذلك لأنه حُرم من المشاركة في بطولة أستراليا بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

صدارة التصنيف على المحك

وستكون دورة دبي هامة جداً لدجوكوفيتش في صراعه من أجل الاحتفاظ بصدارة تصنيف المحترفين "في ظل منافسة شرسة من الروسي دانييل مدفيديف المشارك في أكابولكو.

وسينتزع الروسي الصدارة في حال تتويجه باللقب بغض النظر عن نتائج دجوكوفيتش، أو في حال بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب دورة دبي، أو في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن ديوكوفيتش من بلوغ نهائي الدورة الإماراتية.

ومن أبرز المشاركين في دورة دبي (500)، الروسي أندري روبليف، الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب السنة الماضية الروسي أصلان كاراتسيف، البريطاني المخضرم أندي موراي بطل 2017 الذي بلغ الإثنين الدور الثاني بفوزه الصعب على الأسترالي كريستوفر أوكونيل 6-7 (4-7) و6-3 و7-5، والكرواتي مارين تشيليتش الذي انتهى مشواره باكراً بخسارته أمام التشيكي ييري فيسيلي 4-6 و6-7 (3-7).

وخرج التونسي مالك الجزيري من الدور الأول بخسارته أمام الصربي فيليب كرايينوفيتش 7-6 (7-4) و2-6 و6-4، والبلجيكي دافيد غوفان بخسارته أمام الياباني تارو دانيال 3-6 و6-7 (5-7).

